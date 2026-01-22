Bénin : Il tente d’acheter une moto avec des faux billets de banque

Un individu a été interpellé le mercredi 21 janvier 2026 par les éléments du commissariat de l’arrondissement de Dérassi, dans la commune de Kalalé, pour détention et usage de faux billets de banque. L’information a été rendue publique par la page Facebook de la Police républicaine.

Selon les précisions communiquées, le mis en cause s’est présenté dans la soirée au marché de Dérassi dans le but d’acquérir une moto de marque Bajaj, proposée à la vente au prix de 350 000 francs CFA. Lors de la transaction, le vendeur a procédé à la vérification des billets remis et a aussitôt constaté qu’il s’agissait de fausse monnaie.

Alertée sans délai, la Police républicaine s’est rendue sur les lieux et a procédé à l’interpellation du suspect. Conduit au commissariat, il a fait l’objet d’une fouille à corps. Cette opération a permis de découvrir en sa possession d’autres billets contrefaits, portant le montant total à 570 000 francs CFA.

Interrogé sur l’origine de ces faux billets, l’individu est passé aux aveux. Il a déclaré les avoir obtenus à Béroubouay auprès d’un marabout ambulant. Selon ses déclarations, cette remise de faux billets serait intervenue en échange de la somme de 300 000 francs CFA qu’il aurait versée dans le cadre d’un prétendu projet de multiplication d’argent.

La Police républicaine précise que l’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuelles autres personnes impliquées dans cette affaire. À l’issue des investigations, le mis en cause sera présenté au Procureur de la République pour répondre des faits qui lui sont reprochés.