Bénin : jugé pour tentative de vol, un coiffeur affirme ne pas comprendre son geste

Un coiffeur a comparu devant le tribunal de Porto-Novo le mercredi 7 janvier 2026 pour répondre d’une tentative de vol commise dans une boutique commerciale. Les faits se sont déroulés au cours du mois de décembre 2025, en pleine période de fêtes, selon Libre Express.

Selon les éléments exposés à l’audience, le prévenu aurait soustrait une somme d’argent dans un point de vente. Un téléphone portable figurait également parmi les objets visés. Interpellé sur place, il n’a pas pu prendre la fuite, contrairement à un second individu présenté comme son complice, qui aurait emporté le téléphone avant de disparaître.

À la barre, le coiffeur a reconnu les faits tout en déclarant ne pas comprendre ce qui l’avait poussé à agir ainsi. Il a précisé que l’argent avait été immédiatement récupéré par les responsables de la boutique. Le tribunal a retenu la qualification de tentative de vol. À l’issue des débats, le juge a prononcé une peine de six mois d’emprisonnement, dont un mois ferme. Déjà en détention depuis décembre 2025, le condamné devrait recouvrer la liberté le 18 janvier 2026.