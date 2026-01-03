Bénin : La Céna reçoit le matériel électoral

Dans la perspective des élections générales prévues en 2026, la Commission électorale nationale autonome (Céna) poursuit activement les préparatifs logistiques. À ce titre, l’institution a procédé à la réception d’un important lot de matériel électoral au centre de colisage d’Akpakpa, une information relayée sur sa page Facebook officielle.

Le matériel réceptionné comprend, entre autres, de nouvelles urnes transparentes, des isoloirs, des marqueurs indélébiles ainsi que des enveloppes inviolables, destinés à garantir la régularité et la transparence des différents scrutins à venir. L’opération d’ouverture des conteneurs s’est déroulée en présence des parties prenantes impliquées dans le processus, notamment le directeur du matériel et des opérations de la Céna, Rufin Domingo.

Cette étape logistique s’inscrit dans le respect du calendrier électoral arrêté pour l’année 2026. Selon les prévisions, les élections législatives et communales se tiendront le 11 avril, tandis que l’élection présidentielle est programmée pour le même mois. La réception de ces équipements marque une phase clé dans l’organisation des prochaines consultations électorales.