Bénin : La Gdiz désignée meilleure zone industrielle d’Afrique et 7ème au monde  

En 2025, la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) s’est illustrée sur la scène mondiale en étant désignée meilleure zone industrielle d’Afrique et classée au 7ᵉ rang mondial par fDi Intelligence, organe du Financial Times spécialisé dans l’analyse des investissements directs étrangers, à l’occasion des Global Free Zones of the Year Awards.

Cette distinction consacre la pertinence d’une stratégie industrielle fondée sur la création d’emplois durables, le développement des compétences locales et la transformation des ressources nationales. Elle illustre la capacité du Bénin à bâtir un modèle industriel compétitif et reconnu à l’international.

Ce résultat repose sur une mobilisation conjointe des partenaires institutionnels, des autorités publiques, des entreprises implantées, des équipes opérationnelles, des communautés riveraines, ainsi que des acteurs des médias qui assurent une diffusion constante de l’information.

L’année 2026 s’inscrit dans la continuité de cette dynamique, avec une ambition affirmée : hisser la qualité des produits issus de la GDIZ au rang de référence internationale, renforcer l’attractivité du label Made in Benin et en faire un motif de fierté nationale.