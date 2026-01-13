Bénin : la mission Cemac remet son rapport d’observation à la Céna

Des experts électoraux issus de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (Cemac) ont rencontré, ce mardi 13 janvier 2026, les responsables de la Commission électorale nationale autonome (Céna). La délégation a officiellement remis son rapport d’observation au président de l’institution, Sacca Lafia, à l’issue de la mission déployée dans le cadre des élections couplées organisées au Bénin.

La rencontre s’inscrit dans la continuité de la déclaration préliminaire rendue publique plus tôt dans la journée par la mission. Porte-parole des experts, Cyrille Nguiegang Ntchassep a indiqué que cette audience visait à la fois à présenter les civilités de la mission à l’organe électoral qui l’a accréditée et à rendre compte du travail effectué sur le terrain. Il a rappelé le caractère inédit du scrutin, marqué par l’organisation simultanée de deux élections, une première selon lui dans le contexte observé par la mission.

Les experts de la Cemac ont déployé leurs observateurs sur une large partie du territoire national, en coordination avec la mission nationale d’observation. Cette couverture géographique a permis de suivre les différentes phases du processus électoral, depuis l’ouverture des bureaux de vote jusqu’au déroulement des opérations. La mission souligne un climat général de calme et de sérénité, malgré quelques dysfonctionnements ponctuels relevés au cours de l’observation.

Selon Cyrille Nguiegang Ntchassep, ces incidents n’ont pas remis en cause l’appréciation globale portée par la mission, qui évoque un processus jugé satisfaisant. Il insiste sur la liberté de circulation accordée aux observateurs et sur l’accueil réservé par les autorités, des éléments qui ont facilité le travail de terrain.

La Céna, de son côté, a rappelé que l’accréditation de la mission reposait sur l’expérience des experts dans l’observation électorale sur le continent africain. La mission Cemac revendique en effet des interventions dans plusieurs pays, notamment en Afrique australe et dans l’océan Indien. À l’issue de l’audience, la délégation estime que l’institution électorale béninoise a exprimé sa satisfaction quant à la qualité du travail mené et à l’approche adoptée par les observateurs.

Le porte-parole de la mission a également salué le modèle béninois en matière d’organisation des élections, qu’il présente comme une référence sur le continent africain. Il met en avant un climat de paix et de quiétude durant la période électorale, contrastant avec des contextes plus tendus observés ailleurs. La mission appelle ainsi à promouvoir des processus électoraux apaisés, fondés sur des remarques qu’elle qualifie de constructives et orientées vers l’amélioration continue des pratiques.