Bénin : la Nation honore Jean-Baptiste Dotou, militaire tué lors du coup d’État déjoué

La Nation a rendu, samedi 17 janvier à Cotonou, un hommage officiel au Quartier-maître de première classe Jean-Baptiste Dotou, décédé lors de la mutinerie déjouée du 7 décembre 2025. La cérémonie s’est tenue à la place d’armes de la Garde républicaine, en présence du président de la République, Patrice Talon, chef suprême des armées, ainsi que des autorités civiles et militaires.

La prise d’armes a marqué un temps de recueillement au sein des forces de défense et de sécurité. Le cercueil, porté avec lenteur par des éléments de la Garde républicaine, a traversé l’esplanade sous le regard des compagnons d’armes, des responsables militaires et des proches du disparu. Les honneurs réglementaires ont été rendus conformément aux usages en vigueur au sein des forces armées béninoises.

Né vers 1991 à Houéyogbé, dans le sud-ouest du Bénin, Jean-Baptiste Dotou intègre les Forces armées béninoises en 2013. Il débute sa carrière au sein de la Force navale avant d’être affecté à la Garde républicaine. Il totalise treize années de service consacrées à la protection des institutions de la République.

Publicité

Au cours de la cérémonie, les responsables militaires ont successivement salué le parcours du militaire disparu. Le commandant de la Garde républicaine, le général Dieudonné Djimon Tévoédjrè, a évoqué les circonstances du drame et l’impact de cette perte au sein du commandement. Il a rappelé le serment de service qui lie les militaires à la Nation, tout en exprimant son amertume face à un événement survenu dans un contexte interne aux forces armées.