Bénin : La police arrête trois suspects pour vol d’une motocyclette à Tchaourou

Les éléments du commissariat frontalier de police de Kassouala ont procédé à l’interpellation de trois individus impliqués dans une affaire de vol de motocyclette. L’information a été rendue publique par la page officielle de la Police républicaine.

Les faits remontent à la soirée du 28 décembre 2025. Selon les informations communiquées, les mis en cause se seraient introduits au domicile d’un agriculteur à Kassouala, d’où ils auraient emporté une motocyclette de marque Bajaj. Après le vol, l’engin aurait été cédé à un tiers domicilié à Tchaourou pour un montant de 60 000 francs CFA.

Déterminée à retrouver son bien, la victime a mené des démarches qui l’ont conduite jusqu’à l’acheteur de la motocyclette. Ce dernier a reconnu l’avoir acquise auprès de trois jeunes hommes. Une fois l’engin récupéré, le plaignant a saisi le commissariat de police de Kassouala.

Les investigations engagées par les forces de l’ordre, avec la collaboration de la victime et du détenteur de la moto, ont permis d’identifier puis d’interpeller les trois suspects le dimanche 4 janvier 2026. Placés en garde à vue, les mis en cause devront être présentés au Procureur de la République près le tribunal de première instance de Parakou afin de répondre des faits qui leur sont reprochés.