Bénin : La police saisit 426 kg de médicaments contrefaits à Ouassa-Péhunco

Une importante quantité de produits pharmaceutiques contrefaits a été saisie le mercredi 31 décembre 2025 dans le village de Tokoro, arrondissement de Péhunco, commune de Ouassa-Péhunco. L’opération a été menée par les éléments du commissariat de l’arrondissement, qui ont mis la main sur 426 kilogrammes de faux médicaments soigneusement conditionnés dans plusieurs cartons.

Selon les informations rendues publiques par la Police républicaine sur sa page Facebook officielle, cette saisie s’inscrit dans le cadre de la lutte permanente contre le trafic illicite de produits pharmaceutiques, un phénomène aux graves conséquences pour la santé publique.

L’intervention, conduite par le chef d’unité, a permis de découvrir les produits dans une concession du village. D’après les premières déclarations de la personne mise en cause, ces médicaments auraient été introduits dans la localité à partir d’un pays voisin, notamment par des moyens de déplacement rudimentaires, en l’occurrence des motos. La mise en cause sera présentée à la Brigade économique et financière (BEF) afin de poursuivre les investigations et d’établir les responsabilités dans ce réseau de trafic transfrontalier.