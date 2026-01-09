Bénin : Lancement du convoyage des matériels électoraux vers les communes

Dans la perspective des élections législatives et communales programmées pour le dimanche 11 janvier 2026, la Commission électorale nationale autonome (Céna) a lancé, ce jeudi 8 janvier, l’acheminement du matériel électoral vers l’ensemble des communes du Bénin. Les opérations ont démarré depuis la plateforme logistique d’Akpakpa, à Cotonou, point central du dispositif de distribution.

Le matériel concerné comprend aussi bien des équipements sensibles que des éléments lourds destinés à l’installation des postes de vote sur toute l’étendue du territoire national. Selon le Directeur du matériel et des opérations de la Céna, Rufin Domingo, la phase de colisage, engagée depuis le 8 décembre 2025, est désormais entièrement bouclée, permettant ainsi le lancement effectif du convoyage. Il a assuré que l’ensemble des dispositions logistiques nécessaires à la tenue du scrutin a été finalisé dans les délais impartis.

Dans le cadre de ces élections générales, la Céna a procédé à un renouvellement intégral de ses équipements électoraux, incluant les urnes, les isoloirs et les cantines électorales. Cette opération s’inscrit dans une démarche de mise à niveau du matériel afin de garantir de meilleures conditions d’organisation du vote. Le Directeur du matériel et des opérations a, à cet effet, détaillé les différentes phases techniques mises en œuvre sur la plateforme logistique, notamment les dotations complémentaires en matériel lourd au profit des arrondissements, suivies de la mise en cantine et de l’assemblage final des kits électoraux.

Actuellement à l’étape du chargement, la Céna prévoit de mobiliser un total de 77 camions pour assurer le transport du matériel vers les communes. Les opérations ont débuté ce jeudi et devraient se poursuivre jusqu’au vendredi soir, voire tard dans la nuit, afin de permettre une réception du matériel dans toutes les communes dès le samedi matin.

Sur le volet sécuritaire, Rufin Domingo a indiqué que des mesures spécifiques ont été arrêtées en concertation avec le ministère de la Défense et de la Sécurité. Ces dispositions concernent l’ensemble du territoire, y compris les zones les plus éloignées ou difficiles d’accès, afin d’assurer un convoyage sans entrave du matériel électoral.

La Céna rassure par ailleurs l’opinion publique que tous les postes de vote ouvriront conformément au calendrier électoral, le dimanche 11 janvier 2026 à 7 heures, pour une clôture prévue à 17 heures, soit une durée de vote de dix heures. Ces élections permettront aux électeurs béninois de désigner les députés à l’Assemblée nationale ainsi que les conseillers communaux dans l’ensemble des communes du pays.