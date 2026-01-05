Bénin : l’ANIP ouvre ses guichets en continu jusqu’au 10 janvier pour les élections

Dans le cadre des préparatifs des élections générales prévues pour le 11 janvier 2026, l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) a annoncé une ouverture exceptionnelle de l’ensemble de ses services afin de faciliter l’accès des citoyens aux pièces d’identification requises pour le scrutin.

Selon un communiqué officiel, les unités de l’ANIP seront ouvertes du lundi 5 janvier au samedi 10 janvier 2026, de 8 heures à 17 heures sans interruption, sur toute l’étendue du territoire national. À titre exceptionnel, les services fonctionneront également durant les jours fériés des jeudi 8 et vendredi 9 janvier 2026.

Cette mesure vise à permettre aux électeurs ne disposant pas encore de pièce d’identification valide d’accomplir les démarches nécessaires avant la date du scrutin. Dans ce cadre, l’ANIP rappelle que le Certificat FID, communément appelé « carte c’est moi », est délivré gratuitement et de manière instantanée aux citoyens concernés. La demande peut être effectuée soit en ligne, via la plateforme eservices.anip.bj ou l’application mobile ANIP BJ disponible sur Play Store et iOS, soit par téléphone simple, sans connexion Internet, en composant le code USSD *151*6#.

Après la demande, le retrait physique du Certificat FID s’effectue dans l’unité ANIP sélectionnée par le demandeur. Par ailleurs, l’Agence attire l’attention des citoyens dont le numéro de téléphone n’est pas à jour dans le Registre National des Personnes Physiques (RNPP). Ces derniers sont invités à se rapprocher de l’arrondissement de leur choix afin de procéder à la mise à jour de leurs coordonnées.

Cette formalité est indispensable pour sécuriser les demandes en ligne et assurer la bonne réception des notifications.L’ANIP exhorte l’ensemble des citoyens concernés à effectuer leurs démarches dans les délais impartis, afin de disposer d’une pièce d’identification valide et sécurisée avant les élections générales du 11 janvier 2026.