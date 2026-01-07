Bénin : l’armée annonce la neutralisation de 45 combattants armés au Nord

Selon des informations rapportées par TV5 Monde, les Forces armées béninoises (FAB) ont annoncé, mardi 6 janvier, la neutralisation de 45 individus présentés comme des terroristes dans le nord du Bénin au cours du dernier trimestre. Cette opération s’inscrit dans le cadre de Mirador, le dispositif militaire mis en place pour faire face à la menace djihadiste dans les zones frontalières.

D’après les autorités militaires, ces actions répondent à la recrudescence d’attaques attribuées à des groupes armés djihadistes, dont certains seraient affiliés à Al-Qaïda. Les FAB indiquent également que sept personnes soupçonnées de collaboration ont été interpellées entre octobre et décembre 2025.

Toujours selon TV5 Monde, ce bilan s’inscrit dans la continuité de l’opération Mirador, lancée en 2022. Ce plan de sécurisation prévoyait initialement le déploiement de 3 000 soldats le long des frontières nord du pays. Par la suite, 5 000 militaires supplémentaires ont rejoint les effectifs afin de renforcer le dispositif de défense.

Publicité

Les forces armées affirment avoir saisi un important lot de matériel, comprenant des armes automatiques, des munitions, des motos et divers équipements logistiques. L’armée évoque une amélioration progressive de ses capacités opérationnelles et de son contrôle du terrain.

Tout en soulignant les résultats obtenus, l’état-major béninois appelle à la prudence. La pression militaire, selon lui, limite désormais l’installation durable des groupes armés dans certaines zones sensibles, mais la situation reste sous surveillance.

Les attaques djihadistes se sont intensifiées ces derniers mois dans le nord du pays. En avril 2025, rappelle TV5 Monde, une offensive attribuée au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) avait coûté la vie à 54 soldats béninois engagés dans l’opération Mirador.