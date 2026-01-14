Bénin : Le commissariat d’arrondissement de Péhunco attaqué ce mercredi

Le commissariat de Gnémasson, dans la commune de Péhunco, a été la cible d’une attaque armée ayant occasionné d’importants dégâts matériels, dans la matinée du mercredi 14 janvier 2026. D’après les informations rapportées par le quotidien de service public La Nation, l’assaut s’est produit aux environs de 7 heures. Des individus armés, estimés à une trentaine et non formellement identifiés, ont fait irruption dans cette unité de sécurité, plongeant la localité dans un climat de vive inquiétude.

Selon des témoignages recueillis sur place, les assaillants auraient exigé la libération des personnes gardées à vue avant d’ordonner aux agents en poste d’évacuer les lieux. Après avoir pris le contrôle du site, ils ont incendié plusieurs installations du commissariat, y compris des motocyclettes stationnées à l’extérieur, appartenant aussi bien au service qu’aux policiers. Après leur opération, les assaillants auraient quitté les lieux en direction d’un village voisin afin de se soustraire aux forces de sécurité. Aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée parmi les agents en service, selon une source policière citée par La Nation.

L’attaque a suscité une vive émotion au sein des autorités locales et des populations de Gnémasson. Des enquêtes ont été ouvertes afin d’identifier et de retrouver les auteurs de cet acte criminel, qui s’inscrit dans un contexte sécuritaire préoccupant dans le département de l’Atacora. Les autorités appellent par ailleurs les populations à renforcer leur vigilance et à s’impliquer activement dans la co-production de la sécurité, en vue de lutter efficacement contre les menaces liées à l’extrémisme.