Bénin : Le directeur départemental de la Police du Borgou limogé

Une opération de police conduite dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 janvier 2026 à Parakou a donné lieu à de graves incidents. Dans un communiqué radio-télévisé, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seidou, a reconnu qu’une bavure policière était survenue lors de cette intervention menée dans le troisième arrondissement de la ville, occasionnant des désagréments à de nombreuses personnes.
Selon le ministre, l’opération visait initialement à prévenir des troubles susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique. Toutefois, les conditions de son déroulement ont entraîné des atteintes à des citoyens innocents. La Police républicaine a, dans ce contexte, exprimé ses regrets et présenté ses excuses aux personnes affectées.
Face à la gravité des faits rapportés, une mesure administrative forte a été prise : le directeur départemental de la Police républicaine du Borgou a été relevé de ses fonctions. Le ministre de l’Intérieur a par ailleurs appelé les populations à poursuivre librement leurs activités, dans le strict respect des lois et règlements en vigueur.
Les faits à l’origine de l’intervention
Les événements se sont produits à l’occasion d’un rassemblement clandestin organisé sans autorisation administrative, tard dans la nuit, dans le troisième arrondissement de Parakou. Plusieurs centaines de jeunes participaient à ce spectacle non autorisé dénommé « La guerre des clans », un événement présenté par les autorités comme marqué par une consommation massive de substances psychotropes.
Alertées par la situation, les forces de l’ordre, appuyées par le peloton de surveillance et la compagnie mobile, sont intervenues pour mettre fin au rassemblement, jugé dangereux pour la sécurité publique. L’opération a conduit à l’interpellation de plus de 400 personnes, parmi lesquelles figuraient de nombreux mineurs.
D’importantes saisies ont également été effectuées. Selon des informations relayées par Fraternité FM, plus de 90 motos ainsi que du matériel acoustique et de sonorisation ont été récupérés sur les lieux. En outre, plus de 400 téléphones portables ont été saisis puis transmis à l’Office de lutte contre la cybercriminalité (OLC) pour des vérifications et des enquêtes approfondies.
15 réflexions au sujet de “Bénin : Le directeur départemental de la Police du Borgou limogé”
Qui vous dit que Alassane Seïdou est ministre de l’intérieur de plein de droit .
Croyez-vous qu’il a une autorité sur le DGPR et la hiérarchie policiere ???
Le DGPR est directement sous l’autorité du chef de l’Etat et reçoit directement les instructions de ce dernier.
Quand on ne connaît pas l’architecture de ce régime, on la boucle pour ne pas indexer l’intervenant d’en bas dont je ne suis pas le camarade.
Le coupable idéal pour masquer la réalité est donc le DDPR du Borgou.
Vivement dans un bureau à la sûreté de Cotonou qui fait également office de direction générale de la police Républicaine.
Cherchez l’erreur.
Dans un bureau à la Sûreté à Cotonou du DDPR du Borgou limogé ; pas si évident puisqu’on l’accuse déjà de tentative de déstabilisation du pouvoir.
Ce pays va à Vau-l’eau.
Une hystérie générale où on voit des tentatives Surgir de partout.
Nous sommes dans une zone d’instabilité permanente.
On me signale (source le journal le Beninois libéré ) qu’une tentative d’assassinat du président a été déjouée le 31 Décembre dernier et que des militaires ont été arrêtés.
Ça craint
çà craint, ça craint, à force de te bran ler sur un clavier toute la journée, toute la semaine, tout le mois et toute l’année, c’est normal que ça craint pour toi.
Pathétique!
Me Jacques Vergès, tu te rends compte combien de fois l’unanimité est faite sur toi sur ce forum: un pauvre branleur de clavier comme te le dit encore Togovi,….c’est dire donc que tu as franchi le pas…vers le stade de bourri… simplement
Un enfant demande à son Papa: « ….Papa c’est quoi un bourri…? un simple bourricot… » youaaaah! é é é molaré ! yôrôbô🙂🤣😂
» Le directeur départemental de la Police républicaine du Borgou a été relevé de ses fonctions. Le ministre de l’Intérieur a par ailleurs appelé les populations à poursuivre librement leurs activités, dans le strict respect des lois et règlements en vigueur. »
Donc le pouvoir a pris ses responsabilités.
Où est le problème ?
400 jeunes violentés et interpellés pour délit de faire la fête en ce début d’année.
Souvenez-vous qu’un député a été arrêté dans la circulation pour avoir écrit sur un forum : C’est la fête ???
Sans une procédure de levée de son immunité parlementaire. Les pseudos juristes à la solde de qui on sait n’ont-ils pas la réponse de ce précédent juridique fâcheux ???
Flagrant délit .
On nous prend pour des briques dans ce pays.
Et de dire que notre pays fut auparavant le quartier latin de l’Afrique.
Cherchez l’erreur
Peut-être qu’ils diront que je fais l’apologie de je ne sais quoi
Rendez-vous dans un tribunal Parisien ou Genevois.
Vous comprendrez que l’interprétation du droit est élastique.
Cherchez l’erreur
OÙ est donc le sens de responsabilité quand on pousse chaque jour les populations vers la guerre civile ? C’est encore plus surprenant quand on sait qu’autour de ce gouvernement dirigé par un homme d’affaire il y a une multitude d’intellectuels, grands sachants qui ont appris ce que c’est que les droits humains et le sacré de la vie humaine. La liberté d’expression est toujours la liberté de l’autre. Aucun État du monde, aussi fort qu’il se veut, ne doit pas en faire entrave.
L’autre DGPN retraité a commis des impairs pendant que son successeur actuel était à la manœuvre à la BEF connu pour ses brutalités
Aujourd’hui il déroule le tapis sur instructions d’en haut avec à la clé une promotion étoilée pendant que les anciens controleurs généraux tournent les pouces dans les bureaux poussiéreux.
Ils savent ce qu’ils font . Ce sont des tontons macoutes de l’ère Duvalier en Haïti.
Une époque que l’on croyait révolue.
Cherchez l’erreur
Lire : DGPR
Notre pays est à Refaire.
J’avoue
Dans ce même Parakou, un jeune a été battu jusqu’à perdre la vie pour avoir refusé de laisser son téléphone consulté par une patrouille de police.
Encore dans ce Parakou, des jeunes s’organisent pour faire la fête, avec une contribution financière de chaque participant.
Qui cette initiative peut vraiment gêner ???
La police n’a rien à faire d’autre que s’empêcher les populations de vivre librement ???
Attendez qu’il y ait une plainte avant d’agir. Comment on vous a formé chers agents???
La privatisation de liberté qui a toujours été une exception dans le droit positif béninois, devenue une arme de terreur et la règle . On ne peut plus parler,ni d’amuser dans mon pays!!! Où allons nous avec ça???
Le zèle et les dérives du genre sont les caractéristiques des dictatures les plus sauvages.
Il faut que ça s’arrête bon sang !!!
Bavures policières dans notre pays ; la liste est longue.
Cherchez l’erreur
Le DDPR du Borgou n’est qu’un bouc-emissaire dans cette affaire.
Ces gens-là appliquent les consignes venues d’en haut sans état d’âme.
Ce qui s’est passé à Parakou est la continuité des pratiques de barbouzes de notre police qui n’a que Républicaine de nom.
A Paris , on demandera au mieux la tête du préfet de police et au pire celui du ministre de l’intérieur.
Notre pays est devenu un État policier.
Et si on faisait un point des agissements de cette police ???
Dans un pays où sans convocation on encercle de jours comme de nuit votre domicile pour vous extraire de chez vous avec brutalité avant de vous jeter dans une cellule.
On appréhende sans mandat les fils de ce pays dans la circulation, au bureau .
Si ce n’est une méthode de la Gestapo Hitlérienne ; ça y ressemble.
Pauvre de mon pays.
Ce temps aussi passera.
J’en suis convaincu.