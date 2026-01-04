Bénin : Le directeur départemental de la Police du Borgou limogé

Une opération de police conduite dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 janvier 2026 à Parakou a donné lieu à de graves incidents. Dans un communiqué radio-télévisé, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seidou, a reconnu qu’une bavure policière était survenue lors de cette intervention menée dans le troisième arrondissement de la ville, occasionnant des désagréments à de nombreuses personnes.

Selon le ministre, l’opération visait initialement à prévenir des troubles susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique. Toutefois, les conditions de son déroulement ont entraîné des atteintes à des citoyens innocents. La Police républicaine a, dans ce contexte, exprimé ses regrets et présenté ses excuses aux personnes affectées.

Face à la gravité des faits rapportés, une mesure administrative forte a été prise : le directeur départemental de la Police républicaine du Borgou a été relevé de ses fonctions. Le ministre de l’Intérieur a par ailleurs appelé les populations à poursuivre librement leurs activités, dans le strict respect des lois et règlements en vigueur.

Les faits à l’origine de l’intervention

Les événements se sont produits à l’occasion d’un rassemblement clandestin organisé sans autorisation administrative, tard dans la nuit, dans le troisième arrondissement de Parakou. Plusieurs centaines de jeunes participaient à ce spectacle non autorisé dénommé « La guerre des clans », un événement présenté par les autorités comme marqué par une consommation massive de substances psychotropes.

Alertées par la situation, les forces de l’ordre, appuyées par le peloton de surveillance et la compagnie mobile, sont intervenues pour mettre fin au rassemblement, jugé dangereux pour la sécurité publique. L’opération a conduit à l’interpellation de plus de 400 personnes, parmi lesquelles figuraient de nombreux mineurs.

D’importantes saisies ont également été effectuées. Selon des informations relayées par Fraternité FM, plus de 90 motos ainsi que du matériel acoustique et de sonorisation ont été récupérés sur les lieux. En outre, plus de 400 téléphones portables ont été saisis puis transmis à l’Office de lutte contre la cybercriminalité (OLC) pour des vérifications et des enquêtes approfondies.