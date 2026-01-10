Bénin : Les observations préélectorales du Cadre d’Appui aux Processus Électoraux (CAPE et COSCEP)

À la veille des élections législatives et communales couplées prévues ce dimanche 11 janvier 2026, le Cadre d’Appui aux Processus Électoraux (CAPE), en collaboration avec la Coalition des Organisations de la Société civile pour les Élections et la Paix (COSCEP), a rendu publique sa déclaration préélectorale. Une sortie qui dresse un état des lieux globalement rassurant de l’environnement électoral, tout en formulant plusieurs recommandations clés à l’endroit des parties prenantes.

Selon le CAPE/COSCEP, le contexte préélectoral s’est déroulé dans un climat majoritairement calme et pacifique. Les observateurs de long terme déployés dans les douze départements du pays ont relevé une atmosphère marquée par la courtoisie entre acteurs politiques, sans incidents majeurs susceptibles de compromettre le processus.

L’organisation citoyenne salue également l’intensification des activités préparatoires menées par la Commission électorale nationale autonome (CENA). Les observations font état de réunions régulières avec les parties prenantes, du recrutement et de la formation des agents électoraux, ainsi que de la distribution progressive du matériel électoral dans de nombreuses communes. Toutefois, le CAPE note que, à la veille du scrutin, le déploiement de certains matériels sensibles restait attendu dans quelques localités, notamment à Apahoué, Cotonou et Adja-Ouéré, appelant la CENA à accélérer la coordination logistique pour garantir l’ouverture à temps des bureaux de vote.

Publicité

Sur le plan de la participation citoyenne, le CAPE/COSCEP met en avant des campagnes d’information et d’éducation civique jugées encourageantes. Des initiatives ciblées en direction des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap ont été observées, traduisant une volonté d’inclusion accrue dans le processus électoral. Les partis politiques, de leur côté, ont intensifié leurs actions de terrain à travers divers canaux de communication, tout en respectant, dans l’ensemble, la fin officielle de la campagne.

Concernant les dispositifs du jour du scrutin, le CAPE/COSCEP annonce le déploiement de 166 observateurs citoyens, dont 12 de long terme et 154 de court terme, répartis dans les 77 communes du pays. Cette mission vise à observer l’ouverture des bureaux de vote, le déroulement des opérations, le dépouillement et la transmission des résultats, à l’aide d’outils standardisés de collecte et d’analyse des données.

Dans ses recommandations, le CAPE/COSCEP appelle la CENA à renforcer la transparence, la communication et l’accès équitable aux bureaux de vote pour tous les acteurs accrédités. Il invite également les forces de sécurité à faire preuve de professionnalisme et d’impartialité, les partis politiques à décourager toute forme de violence, et les médias à garantir une couverture équilibrée du scrutin. Le CAPE/COSCEP se dit prêt à assurer une observation indépendante et crédible du processus électoral et exhorte les citoyens à se rendre massivement aux urnes, dans le calme et la responsabilité, afin de consolider la paix et la démocratie au Bénin.