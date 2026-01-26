Bénin : Les résultats des communales vivement attendus

Au Bénin, plus de deux semaines après le double scrutin législatif et communal du 11 janvier 2026, l’attente se prolonge autour de la publication des résultats des élections communales. Si les résultats des législatives ont été rendus publics et largement commentés, les chiffres officiels pour les conseillers municipaux et communaux, eux, tardent à être publiés, suscitant impatience et interrogations au sein de la classe politique et de l’opinion publique.

Le double scrutin visait à élire à la fois les 109 députés de l’Assemblée nationale et les 1 815 conseillers communaux et municipaux répartis dans 77 communes et municipalités à travers tout le territoire national. Dans les jours qui ont suivi le vote, les Béninois ont suivi de près les communications de la Cena. Cependant, si les résultats des législatives ont été publiés dès le 19 janvier, avec la répartition des sièges au profit des partis de la majorité présidentielle, l’annonce des résultats complets des élections communales n’est toujours pas tombée.

Dans les rues de Cotonou, Porto-Novo ou encore Parakou, la patience des citoyens commence à s’effriter. Surtout qu’aucune communication officielle n’a été faite pour situer les Béninois sur leurs attentes. Les trois partis ayant pris part à ces élections attendant eux aussi d’être fixé sur leur sort. Par ailleurs, les résultats de ces communales permettront à ceux qui ont été candidats aux deux scrutins de se décider sur leur préférence afin de laisser leurs suppléants siéger là où ils auraient démissionné.

Si les législatives ont déjà dessiné une configuration claire au niveau national, l’absence de résultats pour les communales laisse une zone d’ombre sur l’équilibre politique local.

Des citoyens appellent à une proclamation des résultats menée avec transparence et dans des délais raisonnables, afin de dissiper les interrogations et d’assurer la confiance dans le processus électoral. Pour les Béninois, cette attente prolongée n’est pas seulement une question de chiffres, c’est un enjeu démocratique majeur qui interroge sur la qualité et la fiabilité des institutions chargées d’organiser les élections dans le pays.