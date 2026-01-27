Bénin : Retour sur les causes du mouvement d’humeur de ce lundi à Djakotomey

Un mouvement de protestation a secoué la commune de Djakotomey lundi 26 janvier 2026, aux environs de 14 heures. Des habitants de l’arrondissement 2 ont investi les abords du commissariat central, où ils ont érigé des barricades et incendié des pneus, paralysant temporairement la circulation sur la route inter-États Dogbo–Djakotomey.

Selon Libre Expresse qui a rapporté l’information, la mobilisation a provoqué d’importantes perturbations pour les usagers de cet axe routier stratégique. L’accès au commissariat a été rendu difficile et des dégâts matériels ont été constatés aux abords de la voie publique. Selon les protestataires, cette action visait à dénoncer l’interpellation de deux hommes à la suite d’altercations opposant des bouviers peuhls à des agriculteurs de la localité.

D’après des informations recueillies sur place, ces arrestations s’inscrivent dans un contexte de tensions récurrentes entre agriculteurs et éleveurs transhumants, une situation qui alimente régulièrement des conflits dans la zone.

Pendant plusieurs heures, la chaussée est restée impraticable. Les pneus en feu ont endommagé le revêtement bitumé, tandis qu’une épaisse fumée s’élevait au-dessus du secteur, accentuant le climat de tension.Des sources sécuritaires indiquent qu’un retour au calme est intervenu en fin d’après-midi. Les débris ont été dégagés et la circulation a progressivement repris sur la voie inter-États.