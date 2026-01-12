Bénin : Sacca Lafia reçoit une délégation de la Cédeao

Le président de la Commission électorale nationale autonome (Céna), Sacca Lafia, a accordé une audience, dans l’après-midi du lundi 12 janvier, à une importante délégation de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédeao). La mission, conduite par l’ambassadeur Abdel-Fatau Musah, commissaire aux Affaires politiques, à la paix et à la sécurité, s’est informée sur l’état des préparatifs de l’élection présidentielle prévue en avril, ainsi que sur le déroulement du double scrutin communal et législatif du dimanche 11 janvier.

Les échanges se sont tenus au siège de la Céna, à l’abri des médias. À l’issue de la rencontre, le chef de la mission d’information de la Cédeao a accepté de faire le point devant la presse. Il a d’abord replacé la visite dans son contexte, en rappelant la démarche habituelle de l’institution sous-régionale à l’approche des échéances électorales. Selon lui, ces missions visent à favoriser le partage d’expériences et de bonnes pratiques en matière d’organisation et de gestion des processus électoraux. À ce titre, la Commission de la Cédeao déploie, avant chaque scrutin dans ses États membres, une équipe chargée de recueillir des informations sur les préparatifs en cours.

Abordant le fond des discussions, l’ambassadeur Abdel-Fatau Musah a indiqué que les échanges ont principalement porté sur les mécanismes de transparence et de sécurisation des élections, conformément aux standards internationaux. Il a précisé que la tenue des élections générales du 11 janvier a permis le déploiement d’une mission multidimensionnelle et multidisciplinaire, composée d’experts issus de plusieurs pays membres. Cette initiative vise, d’une part, à exprimer la solidarité de la Cédeao envers le gouvernement et le peuple béninois et, d’autre part, à dialoguer avec les principaux acteurs du processus électoral, en perspective de l’élection présidentielle d’avril.

Publicité

Le chef de la mission a également souligné l’importance d’identifier d’éventuelles insuffisances dans les préparatifs afin d’évaluer l’appui que la Cédeao pourrait apporter à l’organe de gestion des élections. Il a rappelé, à ce propos, le rôle central de la Céna, appelée à arbitrer le scrutin présidentiel à venir. Selon lui, recueillir l’analyse et l’appréciation de l’institution électorale sur son propre travail constitue un élément essentiel du processus. Il a, par ailleurs, exprimé sa reconnaissance au président de la Céna pour sa disponibilité, malgré un agenda particulièrement chargé en raison de l’organisation du double scrutin.

Dans l’attente des échanges avec les autres parties prenantes du processus électoral, en vue de l’élaboration d’un rapport final, le chef de la mission d’information de la Cédeao a fait part de sa satisfaction quant au déroulement des élections communales et législatives du 11 janvier. Il a déclaré quitter les lieux rassuré par le travail en cours à la Céna et par le bon déroulement global du processus électoral.