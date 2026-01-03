Bénin : Un bailleur mord son locataire à Abomey et écope de la prison ferme

Un litige entre un bailleur et son locataire s’est soldé par une condamnation pénale devant le tribunal d’Abomey. Selon les informations rapportées par Bénin Web Tv, un propriétaire a comparu le lundi 29 décembre 2025 pour des faits de coups et blessures volontaires commis sur son locataire. À l’issue de l’audience, la juridiction l’a reconnu coupable et l’a condamné à une peine d’emprisonnement assortie d’une amende.

Le dossier, qualifié de peu ordinaire, oppose deux hommes liés par un contrat de location. Les faits remontent à une altercation survenue au domicile du locataire. D’après la victime, de retour d’une pharmacie, elle aurait constaté que le portail de la maison était bloqué, l’empêchant d’accéder normalement à son logement. Une situation que le locataire affirme avoir déjà vécue à plusieurs reprises.

Face à cet obstacle, il aurait escaladé le mur pour entrer dans la cour. Une fois à l’intérieur, la discussion aurait rapidement dégénéré. Toujours selon la version du plaignant, le propriétaire se serait montré violent, lui portant plusieurs coups avant de lui mordre un doigt. Les blessures subies ont conduit la victime à saisir la justice.

Publicité

À la barre, le mis en cause n’a pas contesté les faits. Il a tenté de justifier son comportement par son irritation face au mode de vie de son locataire, chauffeur de profession, qu’il accusait de rentrer tardivement à son domicile. Des explications qui n’ont pas convaincu le tribunal.

La cour a rappelé avec fermeté les principes fondamentaux régissant la relation locative. Elle a souligné que le locataire demeure libre de ses déplacements et n’a aucune obligation de rendre compte de ses horaires à son bailleur. Aucun différend, aussi persistant soit-il, ne saurait autoriser un recours à la violence.

Au terme des débats, le tribunal d’Abomey a condamné le propriétaire à douze mois d’emprisonnement, dont deux mois fermes, ainsi qu’au paiement d’une amende. Déjà placé en détention provisoire, l’homme avait passé deux mois à la prison civile d’Abomey avant son jugement. Cette période ayant été intégrée dans le calcul de la peine, il a pu recouvrer sa liberté dès le prononcé du verdict.