Bénin : Un cuisinier interpellé pour le vol de 163 grammes d’or

La Police républicaine a procédé à l’interpellation de six personnes, dont un cuisinier, dans une affaire de vol et de complicité portant sur 163 grammes d’or. L’information a été rendue publique par la Police républicaine sur sa page Facebook officielle.

Les faits remontent aux premiers jours du mois de janvier 2026. Le principal suspect, employé comme cuisinier au service d’une famille au Nigéria, aurait profité de la confiance de son employeur pour soustraire, aux premières heures du nouvel an, une quantité de 163 grammes d’or conservée dans une armoire. Après son acte, il aurait cédé le butin à un receleur au Nigéria pour un montant estimé à 6 652 000 francs CFA, avant de regagner le Bénin.

Alertée par la victime, la chaîne de recrutement du cuisinier a été mise sous pression, ce qui a conduit à la localisation du mis en cause. Ce dernier a finalement été appréhendé le mercredi 7 janvier 2026 au quartier Bazoumpka, dans l’arrondissement de Pahou, par les éléments du commissariat local.

Au cours de son audition, le suspect a reconnu les faits et déclaré avoir agi avec l’appui de son avaliseur. Il a précisé que ce dernier et son réseau auraient perçu une somme de deux millions de francs CFA. Insatisfaits de ce partage, certains membres du groupe auraient collaboré avec la police, facilitant ainsi l’arrestation du principal auteur. Le cuisinier a également affirmé avoir conservé pour sa part un montant équivalent.

Les investigations ont par ailleurs permis de retrouver le reliquat du produit de la vente, soit 1 957 750 francs CFA, en possession d’un individu logé dans une auberge. L’ensemble des personnes interpellées dans ce dossier doit être présenté au procureur de la République ce mardi 13 janvier 2026 pour la suite de la procédure judiciaire.