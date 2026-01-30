Bénin : un éleveur empêche le vol de sa moto malgré des coups de machette

La nuit du jeudi 29 au vendredi 30 janvier 2026 a été marquée par un acte de courage inhabituel dans le quartier Zoungoudo, à Avogbanna au Bénin. Un éleveur, rentrant chez lui au guidon de sa moto, a réussi à repousser une tentative de vol malgré une attaque armée violente.

La détermination d’un citoyen face aux braqueurs au Bénin

Alors qu’il rentrait du centre-ville de Bohicon, un éleveur a été pris pour cible à son portail par deux hommes armés, munis de machettes et d’un fusil artisanal à double canon. Les agresseurs ont tiré à bout portant, mais la victime a fait preuve de courage. Malgré plusieurs coups de machette reçus sur le corps, il a réussi à protéger sa motocyclette Haojue 115 et à empêcher son vol. L’un des malfaiteurs a pris la fuite à l’arrivée de la police, tandis que l’autre a été rapidement interpellé par la police locale.

Lors de son interpellation, les forces de sécurité ont découvert un sac en sa possession renfermant un pistolet artisanal prêt à l’usage, ainsi que plusieurs objets dont l’origine semble suspecte. Cette intervention souligne la réactivité et l’efficacité du commissariat d’arrondissement d’Avogbanna.

La police républicaine renforce la sécurité à Avogbanna

Grâce à la mobilisation des forces de l’ordre, un braqueur a été arrêté et la moto sauvée. La police républicaine rappelle son engagement à garantir la tranquillité et l’ordre public sur l’ensemble du territoire, et à intervenir rapidement dès qu’une menace est signalée.