Bénin : un garde-malade rattrapé par des retraits bancaires après la mort d’un patient

Un garde-malade a comparu le mardi 13 janvier 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) pour des faits d’abus de confiance par voie électronique. Il lui est reproché d’avoir vidé le compte bancaire d’un patient qu’il assistait, après le décès de ce dernier.

Selon les informations rapportées par BIP RADIO, l’épouse de la victime explique que le prévenu était chargé d’accompagner son mari durant sa période de maladie. Après la disparition du patient, le garde-malade aurait procédé au retrait de l’ensemble des fonds disponibles sur le compte bancaire du défunt. Le montant concerné est évalué à plus de sept millions de francs CFA. La plaignante affirme également que son époux avait loué un appartement à proximité de l’hôpital afin de faciliter son suivi médical. À la suite du décès, le mis en cause aurait emporté plusieurs biens mobiliers et effets personnels se trouvant dans le logement.

À la suite de la plainte déposée par la veuve, le garde-malade a été interpellé puis placé en détention provisoire. Lors de l’audience du 13 janvier, des membres de la famille du prévenu ont pris l’engagement, devant la Cour, de restituer immédiatement une partie des fonds à l’épouse de la victime et de lui remettre les objets emportés. L’examen du dossier a été renvoyé au 10 février 2026 pour la suite de la procédure, rapporte BIP RADIO