Bénin : Un homme mord sa compagne et est placé en garde à vue

Un homme a été placé en garde à vue le lundi 5 janvier 2026 au commissariat de police d’Adjan, dans la commune de Zè, pour des faits de violences et de voies de fait sur sa compagne. L’information a été rapportée par Libre Express. Les faits remontent au jeudi 1er janvier 2026. Selon les éléments recueillis, un différend est survenu entre les deux conjoints, liés par une union libre. De cette relation est née une fillette âgée de deux ans.

Au cours de l’altercation, l’homme aurait porté plusieurs coups de poing à sa compagne avant de la mordre dans le dos. La victime a par la suite indiqué que ces violences ne constituaient pas un acte isolé, affirmant subir de manière récurrente des agressions physiques de la part de son conjoint.

Alertés, les beaux-parents de la victime sont intervenus et ont conduit le mis en cause au commissariat d’Adjan. Compte tenu de la gravité des faits dénoncés et afin de permettre la poursuite des investigations, l’homme a été maintenu en garde à vue. Il devra être présenté au Procureur de la République près le tribunal de première instance d’Allada pour la suite de la procédure judiciaire, selon les informations de Libre Express.