Bénin : un vol de moto élucidé, trois personnes arrêtées à Kassouala

À Kassouala, la police a interpellé le dimanche 4 janvier 2026 trois individus soupçonnés d’avoir volé, quelques jours plus tôt, une motocyclette de marque Bajaj au domicile d’un agriculteur de la localité. Les faits remontent à la soirée du dimanche 28 décembre 2025. Ce soir-là, trois personnes se sont introduites au domicile de la victime et ont emporté une motocyclette de marque Bajaj. Les deux-roues sont ensuite rapidement sorties de la localité et revendues à un habitant de Tchaourou pour la somme de 60 000 francs Cfa.

Refusant de renoncer à son bien, l’agriculteur a entrepris des démarches personnelles qui lui ont permis de localiser sa moto. L’acheteur, contacté, a reconnu l’avoir acquise auprès de trois jeunes hommes. La motocyclette a alors été récupérée et la victime a saisi le commissariat de Kassouala.

Une enquête a aussitôt été ouverte. Menée avec l’appui de la victime et du détenteur de la moto, elle a conduit à l’identification puis à l’interpellation des trois présumés voleurs. Placés en garde à vue, les trois individus devront être présentés au procureur de la République près le tribunal de première instance de Parakou afin de répondre des faits qui leur sont reprochés.