Bénin : un vote calme et bien engagé à mi-journée, selon le CAPE et le COSCEP

La présidente de la Coalition des Organisations de la Société Civile pour les Élections et la Paix (COSCEP-Bénin), Latifatou Waïdi, a présenté ce dimanche 11 janvier 2026 à Cotonou un rapport de situation à mi-journée sur le déroulement des élections législatives et communales. La déclaration a été faite devant les médias à l’hôtel Casa Cielo, en présence des responsables du Cadre d’Appui au Processus Électoral (CAPE).

À l’échelle nationale, les électeurs béninois sont appelés aux urnes pour élire leurs représentants à l’Assemblée nationale ainsi que les membres des 77 conseils communaux. Pour observer ce scrutin, le CAPE/COSCEP a déployé 166 observateurs formés et accrédités par la Commission électorale nationale autonome (CENA), dont 154 observateurs mobiles et 12 observateurs de long terme. Ces équipes sont réparties sur l’ensemble du territoire, couvrant 616 postes de vote dans les 77 communes et les 12 départements.

Selon les premières observations recueillies jusqu’à 13 heures, le processus électoral s’est globalement déroulé dans un climat calme et ordonné, en cohérence avec la période préélectorale. Les électeurs se sont mobilisés tôt dans plusieurs localités, traduisant un intérêt marqué pour une participation pacifique.

Sur le plan opérationnel, la CENA a procédé au déploiement de ses agents et du matériel électoral dans la majorité des postes de vote observés. À 6 h 30, 72 % des postes disposaient déjà des agents électoraux. Le démarrage effectif du vote a été progressif : 34 % des postes avaient ouvert à 7 h 00, 82 % à 7 h 30 et 98 % à 10 h 00. Toutefois, des ouvertures tardives ont été signalées dans certains centres, notamment à Cotonou et à Porto-Novo, après 10 heures.

Le rapport souligne également une forte présence des forces de défense et de sécurité, observée dans 97 % des postes, ainsi qu’une représentation notable des partis politiques, en particulier l’UPR et le BR. Le matériel électoral essentiel s’est révélé largement disponible, tandis que l’accessibilité des bureaux de vote pour les personnes handicapées a été jugée satisfaisante dans 99 % des cas. Les principes de transparence et de secret du vote ont été respectés dans l’ensemble des postes observés.

Face aux constats effectués, le CAPE/COSCEP formule plusieurs recommandations. Il invite la CENA à veiller au strict respect des directives électorales et à garantir un dépouillement indépendant, à l’abri de toute influence. La coalition insiste également sur la nécessité d’un comptage public et de l’affichage systématique des résultats dans chaque poste de vote. Les forces de sécurité sont appelées à maintenir une posture professionnelle et impartiale, avec des sanctions appropriées en cas de violation du code électoral.

Le CAPE/COSCEP estime que le vote se poursuit sur l’ensemble du territoire dans des conditions globalement satisfaisantes. L’organisation annonce la poursuite de l’observation jusqu’à la fin du processus et appelle l’ensemble des acteurs à préserver le climat de paix et de légalité afin de garantir des élections crédibles et pacifiques au Bénin.