Bénin : une cargaison de chanvre dissimulée dans un camion de riz interceptée à Malanville

Les services des Douanes béninoises ont procédé à l’interpellation d’un individu impliqué dans un trafic de produits psychotropes, à la suite d’une opération de contrôle menée à Bodjekali, localité située dans la commune de Malanville.

Selon les informations publiées sur la page Facebook officielle de la Police républicaine, l’opération a été conduite par la Brigade mobile des Douanes de N’Dali, en poste à Bodjekali, avec l’appui des forces de police. Le camion contrôlé, qui se dirigeait vers les pays de l’hinterland, transportait ostensiblement du riz d’origine thaïlandaise.

La vigilance des agents a permis de déjouer la tentative de dissimulation. Une fouille approfondie du véhicule a conduit à la découverte de six sacs contenant du chanvre indien, soigneusement cachés sous une importante cargaison estimée à environ mille sacs de riz. L’inventaire effectué a permis de saisir 502 plaquettes et cinq boules de chanvre indien.

Les autorités douanières ont également relevé une irrégularité majeure : l’absence de tout document justificatif relatif à la cargaison de riz, laissant apparaître une infraction caractérisée à la réglementation douanière en vigueur. Le camion, avec l’ensemble de son contenu, a été placé sous scellés et mis à la disposition de l’autorité judiciaire compétente. Le conducteur du véhicule a quant à lui été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête, qui se poursuit afin de situer toutes les responsabilités.