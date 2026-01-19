Bénin : Une importante quantité de médicaments falsifiés saisie à Porto-Novo

Une opération ciblée de lutte contre la vente de produits pharmaceutiques illicites a été menée ce jour au grand marché de Porto-Novo par les agents du commissariat du premier arrondissement. L’intervention, conduite sur la base d’informations préalablement recueillies et exploitées, s’inscrit dans la stratégie nationale de répression du trafic de médicaments falsifiés.

Selon les informations publiées sur la page Facebook officielle de la Police républicaine, l’opération a permis l’interpellation de deux jeunes femmes exerçant des activités commerciales devant leurs boutiques respectives. Elles ont été appréhendées pour détention de médicaments d’origine suspecte.

Les fouilles effectuées sur les lieux ont abouti à la découverte et à la saisie d’une quantité importante de produits pharmaceutiques non conformes. Lors de leur audition, les personnes mises en cause ont indiqué que les médicaments saisis appartiendraient à leur mère. Cette déclaration fait désormais partie des éléments examinés par les enquêteurs. Dans l’attente des suites judiciaires, les deux suspectes ont été placées en garde à vue afin de permettre la poursuite des investigations et l’identification d’éventuelles responsabilités supplémentaires.