BEPC 2026 au Bénin : Les inscriptions ouvertes

La ministre des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle a annoncé l’ouverture des registres d’inscription à l’examen du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), session de 2026. Les candidats peuvent s’inscrire depuis le lundi 5 janvier 2026.

La période d’enregistrement s’achève le lundi 2 février 2026. Cette phase concerne aussi bien les élèves régulièrement inscrits dans les lycées et collèges d’enseignement général que les candidats libres remplissant les conditions exigées. Les formalités d’inscription se déroulent auprès des Directions départementales des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle (DDESTFP).

L’annonce a été rendue publique le 29 décembre 2025 par la ministre Véronique Tognifodé à travers un communiqué officiel. Le document précise que les candidats peuvent se rapprocher de leurs établissements ou des directions départementales compétentes afin d’obtenir les informations utiles à la constitution de leurs dossiers. La ministre appelle par ailleurs les chefs d’établissement chargés du dépôt des dossiers à veiller au strict respect du calendrier établi.