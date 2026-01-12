Cameroun : Marc Brys toujours payé ? La confusion persiste sur le banc des Lions

Le limogeage de Marc Brys par la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) a surpris plus d’un observateur, alors que le sélectionneur belge contestait ouvertement cette décision. Annoncé remplacé par David Pagou à la tête des Lions Indomptables avant le début de la CAN 2025 au Maroc, Brys a refusé de reconnaître la mesure, soulignant qu’aucun courrier officiel de résiliation n’avait été reçu. Cette confrontation a placé le football camerounais dans une situation inhabituelle où la personne officiellement limogée continue de percevoir son salaire et de bénéficier de ses droits contractuels d’après plusieurs sources.

Marc Brys conserve son salaire malgré l’absence sur le banc

Malgré la présence de David Pagou sur le banc lors des matchs de la CAN, Marc Brys continue de toucher ses salaires, y compris la prime de participation au tournoi, selon une source proche du dossier. Le journaliste Boris Bertolt souligne que le gouvernement camerounais considère que son contrat n’a jamais été officiellement rompu, laissant Brys dans une position unique : payé par l’État mais absent des responsabilités opérationnelles sur le terrain. Cette situation reflète un décalage entre la décision de la Fecafoot et celle du gouvernement, chaque partie défendant sa propre interprétation du statut du sélectionneur.

David Pagou sur le banc des Lions mais sans contrat officiel

Pour la Fecafoot, David Pagou assume le rôle de responsable de l’équipe nationale sur le terrain, bien que son poste ne soit pas formalisé par un contrat de travail d’après les sources. Cette configuration inhabituelle a provoqué des interrogations parmi les observateurs et les journalistes sportifs, certains pointant la difficulté de gérer efficacement une équipe lorsque les rôles et les responsabilités ne sont pas clairement définis. Selon plusieurs sources, l’État camerounais maintient Brys comme sélectionneur officiel, ce qui explique que les paiements se poursuivent malgré son absence lors des matchs.

Publicité

Le contraste entre le banc de touche occupé par Pagou et la rémunération continue de Brys montre les tensions institutionnelles qui perdurent autour de la gestion de l’équipe nationale. Alors que les Lions sont éliminés de la CAN 2025, l’incertitude administrative autour de leur encadrement technique reste un point d’attention pour le public et les autorités sportives.