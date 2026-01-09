CAN 2025 : le Maroc domine le Cameroun 2-0 et rejoint les demi-finales

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 continue de captiver le continent. Après la qualification du Sénégal face au Mali, les quarts de finale ont poursuivi leur course avec un affrontement très attendu entre le Maroc et le Cameroun. Les Lions de l’Atlas, portés par un public fervent au Stade Prince Moulay Abdallah à Rabat, ont réussi à prendre l’avantage sur des Camerounais coriaces mais qui n’arrivent pas à concrétiser leurs occasions.

Un match décisif et des buts stratégiques

Le Maroc a ouvert le score dès la 26ᵉ minute grâce à Brahim Díaz, qui a trouvé le chemin des filets sur un corner parfaitement exploité. Ce but a permis aux Lions de l’Atlas de s’installer dans le match et de contrôler le rythme. Les actions marocaines se sont multipliées, avec des combinaisons rapides et des attaques placées qui ont constamment mis la défense camerounaise sous pression.

Le second but du Maroc est survenu à la 74ᵉ minute par Ismaël Saibari, qui a profité d’une action née d’un coup franc pour placer une frappe précise. Ce but a scellé le score à 2‑0 et assuré la qualification des Lions de l’Atlas pour les demi‑finales. Entre-temps, le Cameroun a eu quelques situations prometteuses, notamment des frappes de loin et des tentatives de contres rapides, mais la défense marocaine et le gardien sont restés solides, ne laissant aucune marge de manœuvre aux visiteurs.

Les changements tactiques opérés en seconde période par le sélectionneur camerounais n’ont pas suffi à inverser la tendance. L’approche méthodique du Maroc a maintenu la possession et réduit le nombre d’opportunités adverses, démontrant une maîtrise à la fois technique et stratégique.

Qualification marocaine et perspectives en demi-finales

Avec ce succès, le Maroc rejoint les demi-finales et pourrait affronter le vainqueur du quart Nigeria – Algérie. Alors que la CAN 2025 continue de révéler des talents et de créer des confrontations intenses, le duel entre Maroc et Cameroun restera dans les mémoires pour la précision de ses actions et la rigueur tactique déployée par l’équipe hôte. Les demi-finales s’annoncent maintenant sous haute tension, avec des ambitions clairement affichées par le Maroc.