CAN 2025 : au Nigeria, Davido perd 72 millions de nairas après l’élimination face au Maroc

La Coupe d’Afrique des Nations 2025, lancée en décembre dernier, continue de faire vibrer le continent africain. La demi-finale disputée entre le Nigeria et le Maroc a marqué un tournant décisif dans la compétition. En marge de cette rencontre très attendue, une autre information a retenu l’attention du public : le chanteur nigérian Davido a perdu un pari estimé à 50 000 dollars, soit 72 millions de nairas. Un épisode qui illustre l’influence des célébrités dans l’univers du sport et des jeux d’argent, et qui relance le débat sur la visibilité des paris sportifs en Afrique.

Depuis le coup d’envoi de la CAN 2025 en décembre, les projecteurs sont braqués sur les grandes nations du football africain. Le Nigeria, triple champion d’Afrique, avançait avec l’ambition claire de décrocher un nouveau titre continental. Le Maroc, fort de son statut de demi-finaliste de la Coupe du monde 2022, apparaissait comme l’un des adversaires les plus redoutables du tournoi. Leur affrontement en demi-finale s’annonçait donc comme l’un des moments forts de la compétition, tant sur le plan sportif que médiatique.

Avant cette rencontre décisive, l’ambiance était électrique du côté nigérian. Les supporters multipliaient les messages de soutien aux Super Eagles, espérant voir leur équipe atteindre la finale. Dans ce climat de ferveur, Davido, l’une des plus grandes stars de la musique africaine, a affiché sa confiance en misant une somme conséquente sur une victoire du Nigeria. Une capture du ticket de pari, largement relayée sur les réseaux sociaux et par plusieurs médias africains, montrait une mise de 50 000 dollars placée sur le succès des Super Eagles.

Nigeria – Maroc : une demi-finale sous haute tension à la CAN 2025

Le match entre le Nigeria et le Maroc a tenu toutes ses promesses en matière d’intensité. Les deux équipes ont livré une bataille tactique serrée, chacune cherchant à imposer son rythme sans prendre de risques excessifs. Le Nigeria comptait sur sa puissance offensive et sur l’expérience de ses cadres, tandis que le Maroc misait sur une défense solide et une organisation collective bien huilée.

Les occasions franches se sont faites rares au cours du temps réglementaire, preuve de l’équilibre entre les deux formations. Les joueurs ont redoublé d’efforts, conscients que la moindre erreur pouvait coûter une place en finale. Finalement, c’est le Maroc qui a réussi à faire la différence, validant son ticket pour l’ultime match de la compétition et mettant fin au parcours du Nigeria.

Cette élimination a provoqué une vague de déception chez les supporters nigérians. Les réseaux sociaux se sont rapidement remplis de réactions, oscillant entre frustration, analyses tactiques et messages de soutien à l’équipe nationale. Mais un autre sujet est venu s’inviter dans les discussions : la perte du pari de Davido.

En misant 50 000 dollars sur la victoire des Super Eagles, l’artiste avait clairement affiché sa confiance envers la sélection nationale. Le résultat du match a transformé ce geste de soutien en une perte financière significative, devenue virale en quelques heures sur Internet.

Davido, célébrité et culture du pari au Nigeria

Davido, de son vrai nom David Adeleke, est une figure incontournable de la scène musicale africaine. Avec des millions de fans à travers le monde, il occupe une place centrale dans l’imaginaire populaire nigérian. L’artiste est aussi connu pour partager des moments de sa vie personnelle sur les réseaux sociaux, y compris ses paris sportifs.

Au Nigeria, les jeux d’argent liés au sport connaissent un essor rapide. Les plateformes de paris en ligne se multiplient, attirant particulièrement les jeunes, séduits par la perspective de gains rapides et par l’adrénaline liée aux grands matchs. Dans ce contexte, les célébrités jouent un rôle non négligeable dans la normalisation de ces pratiques.

La perte du pari de Davido illustre parfaitement cette réalité. En rendant publique une mise aussi élevée, la star a suscité de nombreuses réactions, allant de l’amusement à la critique. Certains internautes ont salué son soutien aux Super Eagles, tandis que d’autres ont pointé du doigt les risques liés à l’exposition médiatique des paris à gros enjeux.

Depuis le début de la CAN 2025, les discussions autour du football ne se limitent plus aux performances sur le terrain. Les choix des sélectionneurs, les prestations des joueurs et les résultats des matchs cohabitent avec des sujets plus sociétaux, comme l’impact économique du tournoi et la place des paris sportifs dans la culture populaire.