CAN 2025 : ce que le Roi du Maroc a dit après la défaite des Lions de l'Atlas

Le Maroc espérait probablement une meilleurefin pour sa Coupe d’Afrique des Nations. Les Lions de l’Atlas ont réussi à atteindre la finale, qu’ils ont perdu en prolongations, face au Sénégal (1-0). Une finale qui aura beaucoup fait parler, tant pour ce qu’il s’est passé sur le terrain, qu’en dehors.

Le roi du Maroc, Mohammed VI, bien que non présent dans les tribunes du stade Moulay-Abdellah de Rabat, le 18 janvier dernier, a tenu à adresser un mot à l’endroit de l’équipe nationale. Il a notamment sallué leur parcours, affirmant qu’ils avaient fait preuve de persévérance, de sérieux et d’esprit d’équipe.

L’équipe du Maroc, saluée par le roi Mohammed VI

Il a également tenu à rassurer joueurs et supporteurs. Selon lui, les qualités évoquées ci-dessus, sont celles qui permettent d’atteindre un excellent niveau de jeu et surtout, des objectifs élevés. Ainsi, si défaite il y a eu en finale de la Coupe d’Afrique des Nations, de belles échéances arrivent, notamment la Coupe du Monde 2026, aux États-Unis.

Le roi Mohammed VI a également mis en avant l’exemplarité des joueurs marocains. Il a notamment affirmé que ces derniers étaient devenus un véritable exemple pour la jeunesse marocaine et africaine, à plus large échelle. Il espère ainsi que les citoyens marocains se saisissent du sujet, pour prendre confiance de ses capacités et de leurs talents.

Un modèle pour la jeunesse marocaine, avant la Coupe du Monde 2030

Cette Coupe d’Afrique des Nations a donc été un vrai succès, tant sur le plan sportif que populaire. Une vraie réussite pour le pays, qui rappelons-le, co-roganise également la Coupe du Monde 2030, avec l’Espagne et le Portugal. Ce galop d’essai est donc validé, avec de bellesperformances en prime. De quoi donner des idées aux footballeurs marocains, afin d’eux aussi se distinguer d’ici à six ans, lors de la prochaine grosse échéance sportive organisée sur place.