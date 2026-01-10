CAN 2025 : colère du Cameroun contre l’arbitrage après son élimination face au Maroc

L’un des quarts de finale les plus attendus de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 opposait le Cameroun au pays hôte, le Maroc. Dans une rencontre disputée à Rabat, les Lions Indomptables ont été éliminés après une défaite 2-0, mettant fin à leur parcours dans la compétition. Ce revers, face à une sélection marocaine solide et efficace, a laissé place à une vive frustration côté camerounais, alimentée par une décision arbitrale jugée déterminante par plusieurs acteurs du match.

Cameroun – Maroc à la CAN 2025 un penalty contesté qui alimente la polémique

Sur le terrain, le Maroc a su faire la différence grâce à l’efficacité de ses attaquants. Brahim Diaz et Saibari ont concrétisé les temps forts des Lions de l’Atlas, validant une qualification logique pour les demi-finales. Pourtant, au-delà du score, une action survenue en seconde période a concentré l’attention du camp camerounais.

Aux alentours de la 70e minute, Bryan Mbeumo a été accroché dans la surface lors d’un duel avec le défenseur Adam Masina précise Sports.fr. L’arbitre a choisi de laisser le jeu se poursuivre, sans recourir à la VAR pour accorder un éventuel penalty. Pour l’attaquant de Manchester United, le contact était évident et la faute méritait une sanction. Selon lui, les images confirment une irrégularité claire, même s’il reconnaît que l’issue du match ne repose pas uniquement sur cette action.

Carlos Baleba partage ce ressenti. Le milieu de terrain estime qu’un penalty aurait pu changer la dynamique de la rencontre, même s’il accepte le résultat final. Pour lui, l’élimination reste une déception, malgré des aspects positifs dans le contenu proposé par son équipe. Le capitaine Nouhou Tolo adopte une position plus mesurée, rappelant que les arbitres restent humains et que le Cameroun doit désormais se projeter vers l’avenir.

Ces réactions traduisent une frustration collective, nourrie par le sentiment d’avoir été privés d’une opportunité de revenir dans le match à un moment clé.

Arbitrage, réactions camerounaises et perspectives après l’élimination

Si les joueurs ont exprimé leur mécontentement, le sélectionneur David Pagou a choisi un ton plus apaisé. En conférence de presse, il a insisté sur le respect des décisions arbitrales, soulignant que les erreurs font partie du football. Sans s’attarder sur la polémique, il a préféré saluer le parcours de son équipe et rappeler que l’essentiel reste la progression du groupe.

Cette élimination intervient dans une période délicate pour le Cameroun, déjà non qualifié pour la Coupe du monde 2026. La CAN 2025 représentait une occasion de redonner confiance à une sélection en reconstruction. Malgré la déception, plusieurs joueurs ont montré des signes encourageants, ce qui laisse entrevoir des bases sur lesquelles bâtir la suite.

La prestation face au Maroc a démontré que les Lions Indomptables peuvent rivaliser avec les meilleures équipes du continent, même si des ajustements restent nécessaires. Le débat sur l’arbitrage, aussi intense soit-il, ne doit pas occulter les enjeux sportifs et organisationnels auxquels fait face la sélection camerounaise.