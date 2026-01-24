CAN 2025: Cristiano Ronaldo célèbre célèbre Sadio Mané avec Al-Nassr après son sacre (vidéo)

Le nom de Sadio Mané est de nouveau associé aux sommets du football africain. Son sacre avec le Sénégal à la Coupe d’Afrique des nations, continue de susciter des réactions bien au-delà du continent. À Riyad, son club d’Al-Nassr a tenu à marquer le coup, offrant à l’attaquant sénégalais un accueil appuyé à son retour, sous le regard attentif de Cristiano Ronaldo. Ce moment, largement relayé sur les réseaux sociaux et dans les médias comme The Sun, sert de point de départ à une séquence symbolique où réussite individuelle, reconnaissance collective et image du club se rejoignent.

Al-Nassr honore le champion sénégalais

Au sein du vestiaire d’Al-Nassr, la performance de Sadio Mané avec la sélection sénégalaise n’est pas passée inaperçue. Le club saoudien a organisé une célébration interne pour saluer ce trophée continental, considéré comme une nouvelle ligne prestigieuse au palmarès de l’attaquant. Sans mise en scène excessive, l’hommage s’est voulu simple mais significatif, soulignant l’importance accordée par Al-Nassr aux succès internationaux de ses joueurs.

Cette reconnaissance traduit aussi la place centrale occupée par Mané dans le projet sportif du club. Recruté pour son expérience du très haut niveau et son impact sur et en dehors du terrain, l’international sénégalais incarne un profil capable de porter l’image d’Al-Nassr sur plusieurs scènes à la fois. En valorisant ce titre africain, le club envoie un message clair sur son ambition de s’appuyer sur des joueurs déjà consacrés pour renforcer sa crédibilité sportive.

Les images diffusées montrent un groupe soudé autour de Mané, dans une atmosphère détendue, loin de la pression des compétitions officielles. Cette séquence a rapidement trouvé un écho auprès des supporters, sensibles à la reconnaissance accordée à l’un des cadres de l’équipe.

Un geste fort au sein d’Al-Nassr

Au cœur de cette célébration, l’attitude de Cristiano Ronaldo a particulièrement retenu l’attention. La star portugaise a accordé une attention directe à son coéquipier, multipliant les gestes de considération à son égard. Qu’il s’agisse d’un échange complice, d’un sourire appuyé ou d’une participation active à l’hommage organisé, Ronaldo a clairement pris part à ce moment dédié à Mané.

Ce geste dépasse la simple courtoisie. Il illustre une relation professionnelle basée sur le respect mutuel entre deux joueurs au parcours déjà riche. Ronaldo, habitué aux titres majeurs, a ainsi salué la réussite africaine de Mané comme un accomplissement à part entière, renforçant l’idée d’un vestiaire où les succès individuels sont partagés collectivement.

Pour Al-Nassr, cette scène constitue également un atout en matière d’image. Voir deux figures majeures du football mondial associées dans un moment de célébration renforce l’attractivité du club et alimente le récit d’une équipe capable de réunir des talents de premier plan autour d’objectifs communs.