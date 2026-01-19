CAN 2025 : des incidents et 63 interpellations en France après le sacre du Sénégal

Dimanche 18 janvier 2026, plusieurs villes françaises ont été le théâtre de troubles à l’ordre public après la victoire de l’équipe du Sénégal en finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) contre le Maroc à Rabat. À l’issue de cette rencontre très suivie, des scènes d’affrontements entre supporters et forces de l’ordre ont conduit à des interpellations et à des blessés parmi les policiers, montrant la tension autour des grands événements footballistiques en France.

Des scènes de tensions dans plusieurs villes françaises

À la suite du match de la finale de la CAN remporté par le Sénégal face au Maroc, les autorités françaises ont signalé, dans la nuit du 18 au 19 janvier, 63 interpellations sur l’ensemble du territoire, notamment en région parisienne, à Lyon et à Avignon, en lien avec des faits de violences et de troubles à l’ordre public, selon une source du ministère de l’Intérieur citée par BFMTV.

Ces incidents ont éclaté après des rassemblements spontanés de supporters qui, initialement festifs, ont dégénéré dans plusieurs rues et places publiques. Plusieurs heurts avec les forces de l’ordre ont nécessité des interventions policières, parfois jusqu’au petit matin. Au moins 14 policiers ont été légèrement blessés au cours de ces affrontements, a précisé la même source.

Dans la capitale, des témoignages et images diffusés sur les réseaux sociaux montrent des échanges tendus entre manifestants et unités de police jusque tard dans la nuit, notamment autour des zones touristiques et des axes majeurs. Ces scènes s’insèrent dans une série de nuits agitées autour des célébrations sportives, où les retrouvailles entre supporters et forces de sécurité ont parfois été marquées par des débordements et des blessures.

Football et maintien de l’ordre : une série d’incidents récents

Le football, sport le plus populaire en France comme dans beaucoup de pays, a déjà été associé à des troubles à l’ordre public ces dernières années. Par exemple, lors des grandes soirées de célébration du football en France, les débordements sont malheureusement fréquents et parfois très lourds en termes de chiffres. Par exemple, après la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions 2025 contre l’Inter Milan, 559 personnes ont été interpellées, dont 491 à Paris, et 320 placées en garde à vue, avec deux décès et de nombreux blessés parmi policiers et civils. Dans la même période, d’autres interventions ont conduit à 79 interpellations supplémentaires pour troubles et tirs de mortiers, tandis que des affrontements autour du Parc des Princes et des Champs‑Élysées ont entraîné plus de 131 arrestations. Quelques semaines auparavant, lors de la demi-finale de la Ligue des champions, 47 personnes avaient déjà été arrêtées à Paris pour incidents similaires, montrant la régularité et l’ampleur des tensions générées par les rassemblements massifs de supporters lors des grands matchs.

Dans le cadre de la CAN 2025 également, les autorités françaises avaient anticipé des risques de troubles. La préfecture de police de Paris avait ainsi interdit les rassemblements de supporters sur les Champs-Élysées et leurs environs la veille et le jour du match, ainsi que l’usage d’engins pyrotechniques, afin de limiter les risques de débordements potentiels en raison de l’importance communautaire de cet événement. Cette décision faisait suite à des directives antérieures visant à renforcer la sécurité publique lors des phases actives de la compétition, notamment après l’apparition de premiers troubles lors de matchs précédents.

Ces mesures préventives, bien que strictes, traduisent une volonté des autorités de gérer au mieux l’équilibre entre célébration d’un succès sportif et préservation de l’ordre public. Cela dit, les tensions observées dimanche soir montrent les défis pour encadrer des rassemblements spontanés, souvent intensifiés par l’enthousiasme et la passion suscités par le football.

La finale de la CAN, entre ferveur et controverse

La victoire du Sénégal en finale de la Coupe d’Afrique des Nations n’a pas seulement été un événement sportif majeur : elle a aussi été marquée par des moments de controverse qui ont amplifié l’émotion autour du match. La rencontre, disputée à Rabat, s’est terminée 1‑0 après prolongation en faveur du Sénégal, grâce à un but de Pape Gueye.

La fin de partie a été particulièrement tendue, notamment lorsqu’un penalty contesté a été accordé au Maroc en fin de temps réglementaire, provoquant une interruption temporaire du jeu après que l’équipe sénégalaise eut brièvement quitté le terrain pour protester contre la décision arbitrale. La polémique autour de cette phase a contribué à une atmosphère électrique, non seulement dans le stade mais aussi parmi les supporters à travers le monde.

Cette finale a également attiré l’attention des instances dirigeantes du football : la Confédération africaine de football a indiqué qu’elle examinait les incidents de conduite inappropriée survenus pendant la rencontre et pourrait engager des procédures disciplinaires contre les personnes responsables. De son côté, le président de la FIFA a publiquement critiqué certains comportements jugés inacceptables, soulignant que de tels épisodes nuisent à l’image du sport.

Vers une réflexion plus large sur la fête sportive et l’ordre public

Les débordements observés en France après la finale de la CAN montrent la complexité de la cohabitation entre passion sportive et sécurité collective. Si les victoires d’équipes nationales ou étrangères fédèrent des communautés entières, elles peuvent aussi engendrer des rassemblements massifs difficiles à encadrer.

Face à ces enjeux, les réactions politiques et sociales attendent désormais les bilans officiels des incidents et les éventuelles évolutions des dispositifs de sécurité pour les grandes soirées de sport à venir, afin de mieux concilier ferveur populaire et tranquillité publique.