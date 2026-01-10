CAN 2025 : deux quarts de finale décisifs au programme ce samedi 10 janvier

Ce samedi 10 janvier 2026, la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) entre dans une phase décisive avec deux quarts de finale au programme. Ces rencontres détermineront les deux dernières équipes qualifiées pour les demi-finales du tournoi organisé au Maroc. Après les matchs disputés la veille, qui ont vu le Maroc et le Sénégal valider leur ticket pour le dernier carré, place ce samedi à deux affiches de prestige entre grandes nations du football africain.

Programme du jour – samedi 10 janvier 2026

17h00 : Algérie 🇩🇿 vs Nigeria 🇳🇬 (Stade de Marrakech)

Le premier quart de finale de la journée mettra aux prises l’Algérie et le Nigeria, deux sélections habituées aux grands rendez-vous. Les Fennecs chercheront à confirmer leur solidité, tandis que les Super Eagles miseront sur leur puissance offensive pour décrocher une place en demi-finales.

20h00 : Égypte 🇪🇬 vs Côte d’Ivoire 🇨🇮 (📍 Stade Adrar, Agadir)

En soirée, l’Égypte, nation la plus titrée de l’histoire de la CAN, affrontera la Côte d’Ivoire, championne en titre. Ce choc promet une opposition intense entre deux équipes expérimentées, déterminées à poursuivre leur parcours vers le sacre continental.

Des enjeux majeurs pour le dernier carré

À l’issue de ces deux rencontres, le tableau des demi-finales de la CAN 2025 sera complet. Les vainqueurs rejoindront le Maroc et le Sénégal, déjà qualifiés. Pour les supporters, cette journée s’annonce riche en émotions, avec des matchs à fort enjeu où chaque détail pourrait faire la différence.