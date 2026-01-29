CAN 2025 : la CAF annonce des sanctions sévères contre le Sénégal et le Maroc

La finale de la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc restera dans les annales non seulement pour son résultat sportif (1-0 après prolongation en faveur du Sénégal), mais aussi pour la série d’incidents qui ont profondément marqué le match. Alors que la rencontre se jouait dans une atmosphère électrique à Rabat, les acteurs ont été impliqués dans des actions hors normes, mêlant protestations contre des décisions arbitrales et comportements sur le terrain et en bordure de jeu qui ont suscité l’indignation de nombreux observateurs. Après une décision controversée de VAR accordant un penalty au Maroc dans le temps additionnel, les joueurs sénégalais ont quitté brièvement la pelouse en signe de protestation, une scène rare dans une finale continentale avant de revenir finalement pour terminer la partie.

Ce match, prévu pour couronner un champion africain, a aussi été marqué par ce qui a été surnommé « l’affaire des serviettes ». Sous une pluie battante, des ball boys — et même quelques joueurs — ont tenté à plusieurs reprises d’empêcher le gardien sénégalais Édouard Mendy d’accéder à sa serviette afin de sécher ses gants, un geste perçu par beaucoup comme un manque de respect et un comportement antisportif qui a fait le tour des réseaux sociaux. Ces événements ont conduit la Confédération Africaine de Football (CAF) à prendre des mesures disciplinaires strictes pour restaurer l’intégrité et le fair-play.

Sanctions financières et suspensions des joueurs de l’équipe sénégalaise

Le jury disciplinaire de la CAF a infligé à la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) une série de sanctions cumulatives pour les manquements observés lors de la finale. Une amende initiale de 15 000 USD a été appliquée pour fautes disciplinaires générales, suivie de 300 000 USD supplémentaires liées au comportement antisportif des joueurs et de l’encadrement technique. Le comportement des supporters sénégalais a également été sanctionné par une amende de 300 000 USD, considérée comme une atteinte à l’image du football.

Au niveau individuel, deux joueurs, Ismaïla Sarr et Iliman Cheikh Baroy Ndiaye, ont été suspendus pour deux matches officiels de la CAF chacun, en raison de comportements antisportifs envers l’arbitre. Le sélectionneur Pape Bouna Thiaw fait l’objet d’une suspension de cinq matches et d’une amende de 100 000 USD pour des actes jugés contraires aux principes de fair-play et à l’intégrité du football.

Mesures disciplinaires ciblant le Maroc et ses acteurs

Du côté marocain, la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a également été sanctionnée pour plusieurs incidents. Les joueurs et l’encadrement ayant perturbé la zone VAR ont entraîné une amende de 100 000 USD, tandis que le comportement des ramasseurs de balles a valu 200 000 USD supplémentaires. L’usage de lasers par les supporters a été sanctionné à hauteur de 15 000 USD.

Sur le plan individuel, Achraf Hakimi a été suspendu pour deux matches, dont un avec sursis, et Ismaël Saibari pour trois matches, assortis d’une amende de 100 000 USD pour comportement antisportif. La CAF a rejeté la réclamation de la FRMF concernant les prétendues violations du Sénégal, confirmant la responsabilité marocaine dans plusieurs incidents.

La décision de la CAF montre la nécessité de renforcer la discipline et le respect des règles dans les grandes compétitions africaines. Elle rappelle que le fair-play et l’intégrité restent des critères non négociables, même pour des matchs de finale très disputés. Les sanctions financières et les suspensions envoyées à la fois aux équipes et aux individus marquent un tournant dans la gestion des comportements antisportifs sur le continent et pourraient influencer le suivi des prochaines éditions de la CAN.