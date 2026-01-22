CAN 2025 : la journaliste Vanessa Le moigne ne veut plus courir de matchs de foot

Une décision réfléchie. En effet, sur les réseaux sociaux, la journaliste sportive Vanessa Le Moigne a annoncé sonintention de ne plus couvrir de matchs de football, notamment sur la chaîne beIN Sports. La jeune femme, qui se trouvait récemment en Afrique pour les matchs de la Coupe d’Afrique des Nations a été très marquée par les vives tensions observées en tribunes.

Cette décision est une décision personnelle. Après avoir passé de nombreuses années sur les bords du terrain, celle-ci s’est fait un nom dans l’univers du journalisme sportifs. Mais les tensions observées au sein du stade ainsi que les nombreuses critiques et insultes dont elle a été victimes sur les réseaux sociaux auront eu raison d’elle.

Vanessa le Moigne décide de ne plus commenter de matchs de football

Ces critiques ont notamment été effectuées à la suite de la diffusion d’un extrait d’elle, en train d’interviewer le gardien sénégalais Édouard Mendy, à la suite de la rencontre. Elle y évoquait la fin de rencontre, les interruptions du march et les débordements dans le stade. Ces questions ont été posées dans une enceinte animée, alors que plusieurs supporteurs étaient évacués sur civière.

Sur les réseaux sociaux, la journaliste évoque également une forme de lassitude avec l’univers du football. Uns port qu’elle connaît très bien, elle qui couvre les terrains depuis six ans maintenant. Isolée, critiquée, assez peu soutenue par sa hiérarchie, aujourd’hui, la journaliste de 43 ans dit stop… Enfin presque. En effet, si elle a décidé de tourner la page, elle continuera ses missions, jusqu’à la fin de saison.

Une Coupe d’Afrique des nations usantes et fatiguante

Vanessa Le Moigne intervient actuellement sur la Ligue 2 française. Elle doit encore présenter plusieurs rencontres, dont le match Guingamp – Troyes programmé samedi après-midi. La chaîne elle, n’a pas commenté outre-mesure la décisiond e la journalsite, se contentant d’expliquer qu’elle soutenait la moindre action en faveur de la lutte contre le harcèlement et les insultes en ligne.