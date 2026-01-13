CAN 2025 : la rivalité Algérie-Maroc s'exporte en France

Les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations sont désormais connues. Le Maroc affrontera le Nigeria tandis que, dans le même temps, l’Égypte jouera contre le Sénégal. Quatre très belles équipes, pour deux rencontres qui s’annoncent absolument passionnantes.

Malheureusement pour elle, l’Algérie a quitté la compétition prématurément, suite à sa défaite (0-2) contre le Nigeria de Victor Osimhen. Une sortie prématurée qui a suscité de nombreuses réactions, bien au-delà du terrain. Sur les réseaux sociaux, les tensions ont été particulièrement vives.

Les critiques dépassent le simple cadre du sportif

À titre d’exemple, Karim Nedjari, directeur général de RMC, a été ciblé par des critiques venues d’une partie du public marocain. Les auditeurs de la radio et supporteurs des Lions de l’Atlas l’ont en fait accusé “d’impartialité éditoriale”, sous prétexte que celui-ci serait algérien d’origine.

Publicité

Naturellement, la polémique n’a pas tardé à prendre. Plusieurs personnes ont pris la parole pour dénoncer ces accusations, dont Pierre Ménès. L’ancien chroniqueur football estime que ces critiques sont infondées, affirmant que ces critiques dépassent assez largement le cadre du football et qu’elles sont davantage politiques que sportives.

Les Lions de l’Atlas, marqués par les attaques ?

En effet, l’Algérie et le Maroc traversent actuellement une période marquée par de vives rivalités régionales. Suffisant pour déstabiliser les joueurs de Walid Regragui ? À quelques heures de leur demi-finale (celle-ci a lieu mercredi, à 21h, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat), ces attaques et polémiques ne jouent clairement pas en faveur des Lions de l’Atlas. Le soutien de leur public sera donc d’autant plus important pour eux.

L’autre demi-finale opposera l’Égypte au Sénégal. Une rencontre entre un outsider (l’Égypte) et un favori (le Sénégal) qui se tiendra loin de toutes polémiques. En effet, les deux sélections ont réalisé, jusque-là, un parcours quasi-sans fautes. Cette rencontre est aussi attendue que la première et nous promet, en ce sens, une finale d’exception.