CAN 2025 : le Bénin tient tête à l’Égypte et force la prolongation

Les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 se poursuivent au Maroc, et ce lundi 5 janvier 2026, le Bénin affrontait l’Égypte au Grand Stade d’Agadir pour une place en quarts de finale. Opposés aux Pharaons, nation la plus titrée de l’histoire de la compétition, les Guépards avaient face à eux un défi de taille après s’être qualifiés en 3ᵉ place du groupe D contre toute attente.

Résilience béninoise face à l’Égypte

Sur le terrain, l’Égypte paraissait favorite sur le papier, portée par des cadres comme Mohamed Salah, Marmoush ou Trézéguet, tandis que le Bénin misait sur une organisation solide et une volonté farouche de créer la surprise. Malgré une domination territoriale des Pharaons, le score restait vierge à la pause, les Égyptiens peinant à convertir leur possession en occasions franches.

La situation évoluait en seconde période lorsque Marwan Attia ouvrait le score d’une frappe puissante à la 69ᵉ minute, donnant l’avantage aux Égyptiens face à des Béninois longtemps patients. Pourtant, loin de se laisser abattre, l’équipe béninoise maintenait sa discipline tactique et continuait à harceler une défense égyptienne qui se découvrait progressivement.

L’équilibre retrouvé était récompensé à la 83ᵉ minute : Jodel Dossou trouvait l’ouverture dans la surface adverse, ajustant son tir avec sang-froid pour remettre les deux équipes à égalité. Ce but donnait une tout autre dimension à la rencontre, forçant les deux sélections à aller en prolongation, au terme d’un affrontement intense et indécis.

Une qualification en jeu et des enseignements

Ce résultat souligne la ténacité du Bénin, capable de tenir tête à une formation égyptienne expérimentée, et relance l’intérêt autour de sa progression dans la compétition. En poussant l’Égypte — habituée des grands rendez-vous africains — jusque dans les dernières secondes du temps règlementaire, les Guépards démontrent une combativité qui pourrait peser lourd dans la suite de la CAN.

La prolongation s’annonce décisive pour l’avenir de ces deux équipes dans le tournoi, chacune voulant décrocher le précieux billet pour les quarts de finale. Quel que soit le scénario final, ce duel restera marqué par l’égalisation déterminante du Bénin et son sans-faute jusqu’au bout du suspense.