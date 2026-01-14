CAN 2025 : le Burkina se sépare de son sélectionneur après son élimination

La Fédération Burkinabè de Football (FBF) a annoncé ce mercredi la rupture de son partenariat avec le sélectionneur national Brama Traoré ainsi que l’ensemble de son staff technique. Cette décision intervient au Burkina Faso, peu après l’élimination de l’équipe nationale à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 au Maroc, où les résultats ont été jugés décevants par les dirigeants fédéraux. L’enjeu clé réside désormais dans la recherche d’une nouvelle stratégie sportive et d’une direction technique capable de relever le niveau des Étalons sur la scène continentale. La mesure concerne directement les entraîneurs adjoints et le personnel technique ayant accompagné Traoré tout au long de son mandat.

Parcours du Burkina Faso à la CAN 2025 : une campagne contrastée

Le Burkina Faso a débuté sa campagne africaine avec un match de haute intensité face à la Guinée Équatoriale, qu’il a remporté 2‑1 après avoir renversé une situation défavorable dans les dernières minutes. Cette victoire spectaculaire, obtenue grâce à des buts inscrits dans le temps additionnel, avait suscité un certain optimisme quant aux capacités de l’équipe. Cependant, la rencontre suivante contre l’Algérie a marqué un tournant plus difficile : une défaite 1‑0 infligée sur penalty a montré les limites tactiques et techniques des Étalons face à un adversaire expérimenté. Lors du dernier match de la phase de groupes, le Burkina Faso a battu le Soudan 2‑0, validant ainsi sa qualification pour les huitièmes de finale. La régularité du rendement est restée problématique, montrant une équipe capable de performances éclatantes mais difficile à stabiliser sur l’ensemble du tournoi.

La suite du parcours s’est achevée brutalement face à la Côte d’Ivoire, tenant du titre, qui s’est imposée 3‑0 en huitièmes de finale. Cette élimination nette a été perçue comme un échec par la FBF et a directement conduit à la décision de mettre fin à la collaboration avec Brama Traoré. La Fédération a souligné que le bilan du sélectionneur ne répondait pas aux objectifs de performance fixés, notamment l’atteinte des demi‑finales, laissant planer l’incertitude sur l’avenir de la direction technique du football burkinabè.

Publicité

Fin de mandat de Brama Traoré : implications pour le football burkinabè

La décision de la FBF concerne non seulement le sélectionneur principal, mais également l’ensemble de son staff technique, comprenant les adjoints et spécialistes ayant travaillé sous sa supervision. Cette mesure marque une rupture nette avec la stratégie précédente et ouvre la voie à une restructuration complète de l’encadrement des Étalons. L’institution fédérale devra désormais déterminer les modalités de recrutement d’un nouveau staff, avec l’objectif de préparer le Burkina Faso à ses prochaines échéances sportives internationales.

Les réactions après l’élimination ont apporté un éclairage à cette décision. Brama Traoré, malgré la déception, a exprimé son émotion et sa fierté envers l’équipe, déclarant : “La déception est grande, mais la fierté demeure”. Il a remercié les autorités et les supporters pour leur soutien indéfectible et a souligné la combativité de ses joueurs, tout en reconnaissant que les objectifs n’avaient pas été atteints. Les joueurs, pour leur part, ont montré leur solidarité et leur unité dans les moments difficiles, célébrant leur qualification contre le Soudan comme un succès dans le tournoi, malgré l’issue finale. Les supporters burkinabè ont également salué les efforts de l’équipe et encouragé la FBF à renforcer l’accompagnement et la formation des jeunes talents pour construire une base solide pour l’avenir.

La Fédération Burkinabè de Football se trouve à un tournant décisif : le départ de Brama Traoré et de son staff ouvre la voie à une révision complète de la direction technique, avec la nécessité de combiner stabilité, performance et vision stratégique. Le Burkina Faso, fort de ses jeunes talents et de ses expériences récentes en CAN, est désormais à la croisée des chemins pour définir sa nouvelle trajectoire sur la scène footballistique africaine, avec l’objectif d’améliorer durablement ses performances et de répondre aux aspirations de ses supporters. La recherche d’un nouveau sélectionneur et d’une équipe technique compétente devient une priorité pour que les Étalons retrouvent un niveau de compétitivité élevé dans les tournois à venir.