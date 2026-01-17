CAN 2025 : le chiffre d’affaires commercial de la CAF bondit de 90 %

La Confédération africaine de football (CAF) a confirmé une progression exceptionnelle de plus de 90 % du chiffre d’affaires commercial lié à la Coupe d’Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc. Qualifiée par l’instance comme « le plus grand succès commercial de l’histoire du football africain », cette réussite repose sur l’élargissement des partenariats et l’expansion des droits médias vers de nouveaux marchés. L’engouement avant et pendant la compétition, mesuré par des ventes de billets record et une couverture médiatique mondiale, montre l’attractivité de cette CAN. Alors que la finale opposera le Maroc au Sénégal dans un stade affichant complet, les retombées économiques façonnent déjà l’avenir du football continental.

Une CAN 2025 portée par une ferveur populaire et médiatique

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 a dépassé largement les attentes en termes d’intérêt du public et d’engagement international. Dès la phase de vente des billets, l’événement a battu des records historiques : plus de 250 000 billets vendus en seulement trois jours lors de la première phase de commercialisation, un chiffre sans précédent pour la compétition, montrant un intérêt fort aussi bien des supporters locaux que d’un public mondial diversifié. Par la suite, la billetterie a continué de s’envoler, avec plus d’un million de billets écoulés en l’espace de cinq jours, un signal clair de l’enthousiasme suscité par la CAN 2025 dans et hors d’Afrique.

Cette demande a vu des billets pour les rencontres décisives, et notamment pour la finale entre le pays hôte et le Sénégal, être intégralement vendus, créant une situation où les places se raréfient et où de nombreux supporters peinent à se procurer des accès officiels à l’événement. L’effervescence a aussi été alimentée par la présence de fans venus de plus de 135 pays, soulignant le rôle de la diaspora africaine dans la propulsion de la compétition à un niveau planétaire.

Sur le plan médiatique, l’édition marocaine a enregistré une accréditation record de plus de 3 800 médias et chaînes de télévision, avec une diffusion étendue à près de 200 des 211 associations membres de la FIFA, traduisant une visibilité globale sans précédent pour une CAN. Cette exposition mondiale a contribué à rendre l’événement incontournable sur plusieurs continents et à transformer l’audience africaine traditionnelle en un public véritablement international.

Expansion commerciale et diversification des marchés

Selon le rapport officiel de la CAF, l’augmentation de plus de 90 % des recettes commerciales est le fruit d’une stratégie étendue visant à faire de la CAN un produit attrayant non seulement pour le marché africain, mais aussi pour des marques et diffuseurs à l’échelle mondiale. Entre 2021 et 2025, le portefeuille de partenaires commerciaux est passé de 9 sponsors à 23 pour cette édition, un record qui reflète l’attraction croissante de la compétition pour des secteurs variés comme l’énergie, les télécommunications, la technologie, les services financiers et les biens de consommation.

Cette stratégie commerciale s’est accompagnée d’une expansion significative des droits de diffusion vers des marchés jusqu’ici moins exploités, notamment en Asie (Chine, Japon), tout en consolidant les marchés européens et américains. Cette ouverture internationale a non seulement permis d’augmenter les revenus directs de la CAF, mais également de renforcer l’audience globale du tournoi, faisant de la CAN un événement de référence dans le calendrier footballistique mondial.

La CAF précise que l’approche adoptée après l’édition de 2023 en Côte d’Ivoire, basée sur une analyse fine des audiences et des demandes régionales, a donné une feuille de route claire pour optimiser l’engagement des sponsors et valoriser les droits médias, contribuant ainsi à la transformation du positionnement commercial de la compétition.

Finale à guichets fermés : un symbole de la popularité de l’événement

À l’approche de la finale de la CAN 2025, la situation des billets montre à quel point l’événement a captivé les passionnés. Les places pour le match ultime opposant le Maroc au Sénégal ont été intégralement vendues, entraînant une raréfaction des billets officiels sur les plateformes légitimes et une montée des demandes de revente bien au‑dessus des tarifs initiaux. Cette fermeture complète des billets pour la finale est à la fois un signe de l’engouement du public et un défi organisationnel pour les autorités sportives, qui voient une demande dépassant largement l’offre disponible.

Dans plusieurs villes hôtes, les supporters se sont mobilisés pour partager leurs expériences autour de la billetterie, malgré des difficultés liées à la disponibilité ou à la revente non officielle, témoignant de la passion et de la détermination des fans pour vivre ces moments historiques. Cela souligne aussi l’importance pour les organisateurs d’adapter les mécanismes de distribution pour de futures éditions afin de répondre à une demande qui ne cesse de croître.

Un tournant pour le football africain et ses retombées

La croissance des revenus commerciaux et la forte demande de billets ne sont pas déconnectées de plus larges dynamiques économiques et de branding du football africain. La CAN 2025 offre à la CAF des moyens supplémentaires pour investir dans des infrastructures, soutenir des programmes de football de base et renforcer les compétitions nationales et régionales. La visibilité auprès des diffuseurs mondiaux peut aussi attirer de nouveaux publics et offrir de meilleures opportunités de diffusion pour les futures éditions.

Cette reconnaissance financière ouvre des perspectives pour établir la CAN comme un événement qui rivalise avec les compétitions internationales majeures, en offrant aux acteurs du sport une plate‑forme attrayante pour valoriser leurs engagements commerciaux tout en célébrant le football africain dans toute sa diversité et sa passion.

Grâce à une stratégie commerciale renouvelée, une couverture médiatique étendue et une ferveur populaire sans précédent, la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc s’est affirmée comme une réussite, dont les effets continueront d’influencer le paysage du football africain pour les années à venir.