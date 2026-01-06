CAN 2025: le FBI sera présent lors du match Algérie - RDC

La Coupe d’Afrique des nations CAN 2025 bat son plein et enchaîne les rencontres à fort enjeu sur les différents sites de compétition. Après une phase de groupes riche en intensité, le tournoi entre désormais dans sa phase à élimination directe, où chaque match peut faire basculer le destin d’une sélection. C’est dans cette dynamique que se profile l’affiche entre l’Algérie et la République démocratique du Congo, un rendez-vous sportif majeur qui attire l’attention bien au-delà du rectangle vert.

Un huitième de finale Algérie – RDC sous haute attention sécuritaire au Maroc

Prévu au stade Stade Moulay Hassan, à Rabat, le duel entre l’Algérie et la RDC ne se distingue pas uniquement par son enjeu sportif. Autour de cette rencontre, la présence annoncée d’agents du Federal Bureau of Investigation a rapidement suscité interrogations et commentaires.

Selon des informations relayées par le média français RMC Sport, ces agents américains ne sont pas déployés pour intervenir lors du match, mais pour observer de près le dispositif de sécurité déployé à l’occasion de la compétition. Leur présence a déjà été constatée lors d’autres rencontres disputées à Rabat, signe d’un suivi attentif de l’organisation autour des matchs à forte affluence.

Publicité

Mission d’observation du FBI et dispositif marocain à l’épreuve de la CAN 2025

La délégation américaine, conduite par des responsables de haut niveau spécialisés dans les interventions et la gestion des situations sensibles, s’intéresse particulièrement aux méthodes mises en œuvre par les autorités marocaines. Le contrôle des accès, la gestion des flux de supporters, la coordination des forces de sécurité, ainsi que l’utilisation d’outils technologiques avancés figurent parmi les éléments examinés.

Lors de précédentes rencontres de la CAN disputées dans la capitale marocaine, les agents ont pu observer le fonctionnement des périmètres de sécurité, les systèmes de vidéosurveillance et le recours à des moyens aériens sans pilote. Chaque aspect est analysé avec précision, sans implication directe dans l’organisation opérationnelle du match Algérie – RDC.

Une affiche sportive qui dépasse le seul enjeu du terrain

Sur le plan strictement footballistique, l’opposition entre l’Algérie et la République démocratique du Congo promet une confrontation disputée entre deux sélections aux ambitions affirmées. Mais la singularité de cette rencontre réside aussi dans l’attention particulière portée à son environnement sécuritaire, reflet de l’importance accordée à la bonne tenue des matchs de la CAN 2025.

Sans modifier le déroulement sportif de la rencontre, la présence d’observateurs étrangers spécialisés rappelle que les grandes compétitions africaines sont désormais scrutées sous plusieurs angles. À Rabat, le coup d’envoi Algérie – RDC se jouera donc devant des tribunes attentives, sur la pelouse comme en coulisses, où chaque détail de l’organisation est observé avec la même rigueur que le jeu lui-même.