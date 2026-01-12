CAN 2025 : le marabout Sinayogo arrêté pour escroquerie après l'élimination du Mali

Un homme se présentant comme marabout et qui assurait pouvoir garantir la victoire du Mali à la Coupe d’Afrique des Nations 2025 a été placé en détention samedi 11 janvier à Bamako pour escroquerie. Identifié sous le nom de M. Sinayogo, cet individu avait collecté plus de 22 millions de francs CFA auprès de supporters convaincus par ses promesses mystiques. L’élimination des Aigles face au Sénégal en quarts de finale a déclenché la colère populaire et précipité son interpellation. Cette affaire montre l’exploitation des croyances traditionnelles à des fins lucratives dans un contexte de ferveur sportive exceptionnelle.

L’interpellation s’est déroulée dans des circonstances tendues, après que des dizaines de personnes en colère se soient rassemblées devant le domicile du présumé escroc. Suite à la défaite d’un but à zéro contre les Lions de la Teranga vendredi soir, des supporters bernés ont réclamé des comptes et exigé le remboursement de leurs contributions financières. Les forces de l’ordre ont dû intervenir rapidement pour exfiltrer l’homme avant que la situation ne dégénère davantage. Il a ensuite été transféré à la brigade spécialisée dans la lutte contre la cybercriminalité, où il demeure détenu.

Selon deux vidéastes qui collaboraient avec lui et qui lui ont rendu visite en détention, le suspect avait bâti sa notoriété sur les réseaux sociaux en multipliant les apparitions où il garantissait le triomphe continental des Aigles. Les montants versés par les donateurs s’élevaient à environ 33 500 euros, une somme considérable dans le contexte économique malien. Un créateur de contenus proche de l’affaire a révélé que cet individu était initialement connu comme activiste politique avant de se réinventer du jour au lendemain en praticien des sciences occultes.

La passion continentale au cœur d’une dérive frauduleuse

La Coupe d’Afrique des Nations représente bien plus qu’une simple compétition sportive sur le continent africain. Tous les deux ans, cette compétition rassemble les meilleures sélections du continent et déchaîne des passions d’une intensité rarement égalée ailleurs. Les stades se remplissent de supporters vêtus aux couleurs nationales, les rues se parent de drapeaux, et l’économie informelle s’organise autour de l’événement. Les victoires sont célébrées comme des moments de fierté collective qui transcendent les divisions sociales et ethniques, tandis que les défaites plongent des nations entières dans la désolation. Cette ferveur populaire, amplifiée par les réseaux sociaux et les diffusions télévisées massives, crée un terrain fertile pour diverses formes d’exploitation commerciale et, comme dans ce cas précis, pour des escroqueries jouant sur les espoirs et les croyances des populations. L’édition 2025 organisée au Maroc n’a pas échappé à cette règle, mobilisant des millions de supporters à travers le continent et créant des opportunités pour des individus sans scrupules.

Charlatanisme et cadre légal malien en question

Un responsable de la brigade de lutte contre la cybercriminalité a confirmé à l’Agence France-Presse que le charlatanisme constitue une infraction sanctionnée par la législation malienne. Toutefois, il a reconnu qu’interpeller le suspect pendant que l’équipe nationale poursuivait son parcours dans la compétition aurait été problématique en raison de l’atmosphère passionnelle entourant l’événement sportif. Cette déclaration soulève des interrogations sur le moment choisi pour l’arrestation et sur la gestion par les autorités des dérives liées aux pratiques mystiques.

L’affaire révèle également l’influence persistante des pratiques traditionnelles dans la société malienne contemporaine, où de nombreuses personnes continuent d’accorder du crédit aux promesses de réussite formulées par des marabouts. La dimension numérique de cette escroquerie, via les réseaux sociaux, a permis une diffusion massive des messages trompeurs et une collecte de fonds à grande échelle. Les plateformes digitales sont devenues des vecteurs puissants pour ce type d’arnaques, touchant des victimes bien au-delà du cercle habituel des consultants de marabouts traditionnels.

Plusieurs sources indiquent que certains contributeurs auraient versé des sommes importantes, dont un homme d’affaires qui aurait payé trois millions de francs CFA en guise d’acompte sur une promesse totale de cent millions. Ces montants témoignent de la capacité de persuasion du suspect et de la vulnérabilité de personnes prêtes à investir massivement dans l’espoir d’une victoire sportive. Le dossier judiciaire devra désormais établir précisément les mécanismes de cette fraude et identifier l’ensemble des victimes pour déterminer l’ampleur réelle de l’escroquerie orchestrée par cet autoproclamé détenteur de pouvoirs mystiques.