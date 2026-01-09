CAN 2025 : le Sénégal bat le Mali et se qualifie en demi-finale

La Coupe d’Afrique des nations 2025, disputée au Maroc, a franchi un cap décisif après la fin des huitièmes de finale, marqués par des confrontations serrées et plusieurs favoris mis sous pression. Ce resserrement de la compétition a ouvert la phase des quarts de finale, où chaque match est devenu stratégique. C’est dans ce climat de haute intensité que le Sénégal et le Mali, deux sélections ouest-africaines habituées aux joutes continentales, se sont retrouvées pour une place en demi-finale.

Un duel fermé décidé par l’efficacité sénégalaise

Dès l’entame, la rencontre s’est installée dans un rythme engagé, avec un Sénégal cherchant à imposer sa maîtrise collective face à un Mali compact et combatif. Les Lions de la Teranga ont progressivement pris l’ascendant dans l’occupation du terrain, multipliant les incursions sur les côtés. Cette pression a fini par payer à la 27ᵉ minute : sur une action construite depuis l’aile droite, un ballon mal repoussé par la défense malienne profite à Iliman Ndiaye, qui ajuste le gardien et inscrit l’unique but du match.

Ce but a modifié l’équilibre de la partie. Le Mali a tenté de réagir par des projections rapides et des frappes lointaines, sans parvenir à réellement inquiéter la défense sénégalaise. Juste avant la pause, un tournant est intervenu avec l’expulsion d’Yves Bissouma, sanctionné d’un second avertissement après une faute appuyée. Réduits à dix, les Aigles ont dû revoir leur organisation pour la seconde période.

Les Lions de la Teranga en demi-finale après une gestion maîtrisée du match

En seconde mi-temps, le Sénégal a privilégié la gestion de son avance. Les lignes sont restées resserrées, limitant les espaces et forçant le Mali à jouer plus direct. Malgré quelques tentatives maliennes et des changements offensifs pour relancer la dynamique, la défense sénégalaise est restée solide, appuyée par un milieu discipliné et un gardien vigilant.

Les Lions de la Teranga ont aussi dû composer avec plusieurs avertissements, signe d’un match tendu jusqu’au bout. Toutefois, leur capacité à contrôler le tempo et à casser les temps forts adverses a permis de conserver l’avantage jusqu’au coup de sifflet final. Le score de 1-0 reflète une rencontre disputée, où l’efficacité et la rigueur tactique ont fait la différence.

Grâce à cette victoire, le Sénégal valide son billet pour les demi-finales de la CAN 2025 et confirme sa constance dans les grands rendez-vous africains. Pour le Mali, l’aventure s’arrête en quart de finale après un parcours marqué par de gros efforts collectifs, mais insuffisant face à un adversaire plus réaliste. La compétition se poursuit désormais avec un Sénégal toujours en course pour le titre continental.