CAN 2025 : le Maroc reporte les examens scolaires en vue de la finale contre le Sénégal

Le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports annonce un ajustement des dates des évaluations scolaires initialement prévues en janvier 2026 : les examens unifiés locaux et les devoirs de contrôle continu des cycles primaire et secondaire collégial sont reculés afin d’éviter leur coïncidence avec la finale de la Coupe d’Afrique des Nations organisée au Maroc. Cette décision, qui concerne des milliers d’élèves à travers le pays, montre l’articulation entre impératifs éducatifs et moment fort de cohésion nationale.

Le gouvernement marocain a officialisé, ce vendredi 16 janvier, une modification du calendrier des évaluations du premier semestre de l’année scolaire 2025‑2026 pour les élèves des niveaux primaire et collégial. Initialement fixées les 19 et 20 janvier, les épreuves du premier semestre — comprenant l’examen unifié local ainsi que les évaluations continues — se dérouleront désormais les 20 et 21 janvier 2026. Cette décision, prise par le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, est motivée par la coïncidence de ces dates avec la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, qui se tiendra dimanche 18 janvier à Rabat.

Une décision qui concilie ambitions scolaires et engouement populaire

La mesure intervient au moment où l’événement sportif suscite un engouement sans précédent dans le royaume. La finale de la CAN 2025, disputée entre l’équipe nationale marocaine et son homologue du Sénégal au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, est un moment de forte mobilisation sociale. Les « Lions de l’Atlas » ont brillamment franchi les phases précédentes de la compétition, suscitant une immense ferveur populaire. À l’approche de cette ultime rencontre, l’impact médiatique et l’intérêt des jeunes générations — dont de nombreux élèves concernés par les examens — ont poussé les autorités éducatives à reconsidérer les dates des évaluations.

Dans une correspondance transmise aux directeurs des Académies régionales de l’éducation et de la formation, le ministère explique que ce réajustement vise à garantir « des conditions normales » de passation des examens et des devoirs pour les élèves, tout en tenant compte de l’importance particulière de cet événement national. En repoussant les dates de 24 heures, le ministère espère éviter une situation de dispersion des élèves entre leurs obligations scolaires et la forte attractivité de cette grande rencontre sportive.

CAN 2025 au Maroc : une organisation record et une finale historique

Le Maroc a accueilli l’intégralité de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, événement majeur du calendrier sportif continental, marqué par une mobilisation accrue des autorités et des supporters. Ce tournoi, qui s’est déroulé dans plusieurs villes du pays, a généré une forte dynamique autour du football africain, renforçant la visibilité du royaume comme acteur central du sport sur le continent. Ce positionnement s’est accompagné d’investissements logistiques et organisationnels importants, salués à plusieurs reprises par des intervenants internationaux présents sur place.

Au fil de la compétition, l’équipe nationale du Maroc a terminé sa phase de poules de la CAN 2025 en tête du Groupe A, obtenant deux victoires et un match nul pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale. En élimination directe, les Lions de l’Atlas ont d’abord battu la Tanzanie 1‑0 avant de dominer le Cameroun 2‑0 en quart de finale, s’appuyant sur une défense solide et des attaques efficaces. En demi‑finale, face au Nigeria, le match s’est soldé par un 0‑0 après prolongation, et c’est aux tirs au but (4–2) que le Maroc a décroché sa place en finale, porté par les arrêts décisifs du gardien et la réussite de ses tireurs.

Réactions et enjeux autour du report

Plusieurs acteurs ont salué la décision du ministère, la considérant comme un ajustement pragmatique qui respecte à la fois les impératifs scolaires et l’importance culturelle de la CAN. Des élus et représentants politiques avaient préalablement appelé au report des examens, arguant que permettre aux jeunes générations de vivre pleinement ce moment d’unité nationale serait bénéfique pour la cohésion sociale.

Toutefois, certains spécialistes de l’éducation rappellent que de tels ajustements exigent une communication efficace et une anticipation suffisante pour éviter toute confusion au sein des établissements scolaires et chez les familles. Dans ce sens, le ministère a confirmé que des directives supplémentaires seront communiquées aux autorités éducatives locales pour assurer une mise en œuvre fluide des nouvelles dates d’examens ainsi que l’organisation des épreuves de contrôle continu.

Vers une conciliation durable entre sport et éducation

Ce report des examens scolaires à cause de la finale de la CAN 2025 montre comment des événements sportifs de grande ampleur peuvent influer sur des politiques publiques dans d’autres secteurs, notamment l’éducation. En ajustant le calendrier, le ministère marocain montre une volonté de répondre aux réalités sociales tout en maintenant la rigueur du système éducatif.

Alors que les élèves se préparent désormais à planifier leur temps d’étude autour de ces nouvelles dates, l’attention de la nation reste tournée vers la grande finale qui s’annonce comme un moment charnière pour le football africain et une source de fierté pour le Maroc. Le succès organisationnel de la CAN 2025, associé à cette capacité d’adaptation institutionnelle, pourrait servir de modèle pour la gestion future de calendriers dans des situations où sport et société se croisent intensément.