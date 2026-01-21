CAN 2025 : le rappeur marocain Lartiste tient des propos racistes, Claudy Siar répond, appels au boycott

La finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc continue de faire des vagues bien au-delà du terrain. Après la victoire des Lions de la Teranga face aux Lions de l’Atlas (1-0 après prolongation), le rappeur franco-marocain Lartiste a publié sur X (anciennement Twitter) des propos qui ont provoqué un tollé sur les réseaux sociaux.

Des propos qui font polémique

Dans un message publié après la finale, Lartiste réagit aux incidents survenus au stade en tenant des propos qui ont choqué de nombreux internautes. Le rappeur écrit notamment :

« En dehors de l’ultra-violence, cette vidéo montre surtout des hooligans d’un autre temps, sautant pour détruire des écrans magnifiques autour du stade. La haine de ce qui avance. La peur du progrès. Je comprends mieux les Français. Jamais de ma vie je n’aurais pensé écrire ça un jour. Français, j’aimerais demander pardon — même si je ne vous ai jamais rien fait. »

Le chanteur poursuit en évoquant des « différences culturelles trop profondes » qui créeraient « un gouffre impossible à combler », regrettant ses tentatives passées de rassemblement à travers des concepts comme « Maghreb United ».

Claudy Siar réplique sèchement

Claudy Siar, figure emblématique de RFI et voix influente de la diaspora africaine, n’a pas tardé à répondre. L’animateur dénonce un « humanisme de façade » et accuse le rappeur de se rallier aux « pires thèses de l’extrême-droite ».

« Ta « victoire » est désormais celle d’un ralliement aux pires thèses de l’extrême-droite… Ta défaite est celle du renoncement ! Et tout ça pour du FOOT ! », écrit-il avant d’ajouter : « Les hooligans sont partout. On n’a pas à ethniciser les comportements des individus. On juge les gens sur leurs actes, pas sur leur origine. »

Dans un geste fort, Claudy Siar présente ses excuses à ses auditeurs : « Je demande pardon à mes auditeurs d’avoir diffusé tes chansons… »

L’animateur pointe également le sous-entendu problématique de la phrase « je comprends mieux les Français » : « Tu as tellement intégré les codes de l’extrême-droite que tu es incapable de comprendre qu’il n’y a pas de couleur, ni de religion pour être français ! Triste de te lire dans ce registre racialiste. »

Un artiste qui doit sa carrière à la culture noire

L’ironie de cette polémique n’échappe à personne. Lartiste, de son vrai nom Youssef Akdim, a bâti toute sa carrière sur le rap, un genre musical né dans les quartiers afro-américains du Bronx dans les années 1970. Cette culture, portée par les luttes des communautés noires, a fait la fortune de nombreux artistes, dont le rappeur marocain.

Plus encore, son tube « Chocolat » (2016), interprété avec la chanteuse Awa Imani, se voulait précisément un hommage à la femme noire. Sur le plateau de l’émission On n’est pas couché, Lartiste avait lui-même présenté ce titre comme « une célébration de la femme noire et une dénonciation du racisme ». Le morceau, devenu viral avec plus de 70 millions de vues sur YouTube, avait propulsé sa carrière.

Comble du paradoxe : quelques semaines avant de publier ses propos polémiques, Lartiste se produisait sur la pelouse du stade Prince Moulay Abdellah de Rabat aux côtés de la légende béninoise Angélique Kidjo et du chanteur marocain Jaylann pour interpréter « Africallez », l’hymne officiel de la CAN 2025, célébrant l’unité africaine.

Tollé et appels au boycott sur les réseaux sociaux

Sur X, les réactions indignées se multiplient. De nombreux internautes accusent le rappeur d’avoir adopté un discours proche de l’extrême-droite française, le comparant à Éric Zemmour ou Jean Messiha.

« Ok l’artiste Zemmour. On peut aimer son pays sans rentrer dans le tribalisme et c’est ce que tu fais. C’est très décevant », écrit un internaute.

Un autre résume le sentiment général : « En gros tu dis : « Pardon les racelards, finalement vous aviez raison, les Africains sont des sauvages avec qui on ne peut pas faire société. » Tout ça sur base d’un débordement au stade comme on peut en voir dans tous les stades de la planète, dont l’Europe et ses hooligans ? »

Plusieurs utilisateurs rappellent que le hooliganisme n’a pas de couleur de peau, citant les violences lors de l’Euro 2016 impliquant supporters russes et anglais, ou les débordements récurrents lors de la Copa America.

« Tu racontes n’importe quoi sale abruti, suffit de voir l’Euro 2016 où les Russes et les Anglais ravageaient toutes les villes où ils passaient. Les fans de foot sont juste des débiles qu’ils viennent du Zimbabwe, de l’Ouzbékistan ou du Pérou », lance un internaute dans un message cumulant plus de 83 000 vues.

D’autres pointent l’hypocrisie d’un artiste qui aurait exploité la culture noire par intérêt : « Tu démontres que t’as été faux avec les Noirs par intérêt. T’as fait semblant d’être frère avec eux alors que tu ressentais tout cela en toi. »

Un internaute d’origine marocaine prend également ses distances : « Ton post est une honte. Parler de différences culturelles ça veut dire exactement ? Je suis d’origine marocaine, évite de parler en mon nom stp. Ce n’est que du foot… »

Une fracture qui dépasse le football

Cette polémique montre les tensions qui traversent les communautés issues de l’immigration en France et les rapports parfois complexes entre Maghreb et Afrique subsaharienne. Elle pose également la question de la responsabilité des artistes influents dans la propagation de discours stigmatisants.

Lartiste, qui se présentait comme un rassembleur à travers sa musique, apparaît désormais aux yeux de nombreux internautes comme un artiste qui a instrumentalisé la culture noire pour sa carrière avant de tenir des propos que beaucoup qualifient de racistes.