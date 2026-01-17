CAN 2025 : le Sénégal dénonce des dysfonctionnements à quelques heures de la finale

À Rabat, à la veille de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 entre le Sénégal et le Maroc, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) exprime ses fortes inquiétudes face à plusieurs anomalies organisationnelles. À quelques heures du coup d’envoi, des problèmes de sécurité, d’hébergement, d’entraînement et de billetterie jettent une ombre sur ce rendez-vous majeur du football continental. Les Lions de la Teranga se retrouvent ainsi confrontés à des défis logistiques qui pourraient affecter leur préparation. Cette situation intervient alors que l’enjeu sportif est intense pour l’équipe sénégalaise.

La tension est montée d’un cran dans les rangs de la délégation sénégalaise quelques heures seulement avant la finale de la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations, prévue dimanche 18 janvier 2026 au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Dans un communiqué officiel rendu public depuis Tanger, la FSF a pointé du doigt plusieurs anomalies qu’elle juge incompatibles avec les standards d’une compétition de cette envergure. Cette alerte, relayée par plusieurs organes de presse, souligne des lacunes qui pourraient perturber non seulement la préparation des Lions, mais aussi la tenue sereine de ce qui devrait être un sommet du football africain.

Un parcours remarquable des Lions de la Teranga vers la finale CAN 2025

La sélection sénégalaise, surnommée les Lions de la Teranga, a livré un parcours impressionnant tout au long du tournoi. Après avoir débuté la compétition dans le groupe D face à des équipes comme la RD Congo, le Bénin et le Botswana, les Sénégalais ont su imposer leur jeu pour se hisser progressivement vers les phases finales. Leur parcours s’est confirmé lors des matchs à élimination directe, avec notamment une victoire serrée face au Mali en quart de finale et une performance décisive contre l’Égypte en demi-finale qui leur a ouvert les portes de la grande finale.

Ce succès leur offre une quatrième finale de CAN, la troisième en quatre éditions, une performance qui souligne la constance de l’équipe sur la scène africaine. Mais ce succès sportif s’accompagne de défis logistiques et organisationnels, notamment parce que la rencontre se déroule face au pays hôte, le Maroc, qui espère décrocher un titre continental tant attendu depuis des décennies. L’équipe sénégalaise arrive donc à ce moment décisif avec de fortes attentes de la part de ses supporters à travers le continent.

Sécurité, hébergement et entraînements : des manques pointés du doigt

L’une des préoccupations majeures soulevées par la FSF concerne la sécurité de la délégation sénégalaise. À son arrivée à la gare ferroviaire de Rabat, les joueurs et le staff ont été accueillis sans dispositif sécuritaire adéquat, une situation jugée dangereuse par l’instance fédérale. Selon la FSF, cette absence d’encadrement a exposé la délégation sénégalaise à des risques évitables dans au moment où la concentration et la tranquillité des joueurs sont essentielles.

Les questions logistiques ne s’arrêtent pas là. La Fédération a également dénoncé un manque d’organisation autour de l’hébergement de l’équipe. Après une intervention officielle, un hôtel cinq étoiles a finalement été attribué aux Lions, mais seulement après que la FSF a dû adresser une protestation écrite pour faire valoir ses besoins. Pour un match d’une telle importance, ces retards et ces ajustements de dernière minute ont été perçus comme sources de stress pour une équipe en phase d’affûtage.

Un autre point d’achoppement concerne l’accès à un site d’entraînement approprié. La FSF a refusé que l’équipe sénégalaise utilise le Complexe Mohammed VI, qui sert de camp de base à l’équipe marocaine, dénonçant une situation qu’elle estime contraire au principe d’équité sportive. À ce stade, aucun terrain de substitution n’a encore été officiellement attribué à l’équipe des Lions, laissant planer une incertitude sur leurs derniers préparatifs physiques avant le match.

Billetterie et accès aux stades : une frustration croissante

La gestion des billets pour la finale a également été critiquée par la Fédération sénégalaise. La dotation officielle remise à l’équipe n’inclut que deux billets VVIP, sans possibilité initiale d’acheter des billets supplémentaires dans les sections les plus prisées, comme cela avait été le cas lors des demi-finales. Malgré les efforts de la FSF pour acheter des billets en catégories 1, 2 et 3 — respectivement 300, 850 et 1 700 places — ces allocations restent largement inférieures à la demande des supporters sénégalais.

Cette situation s’insère dans une situation plus large de frictions autour de la billetterie pour la finale de la compétition, qui a vu une pénurie de billets et une inflation des prix, suscitant frustration et incertitude chez les supporters venus de divers pays africains. L’absence de communication claire de la part des organisateurs et de la Confédération Africaine de Football (CAF) n’a fait qu’amplifier la tension autour de cet événement déjà chargé d’attentes.

Appels à l’équité et transparence avant le grand rendez-vous

Face à ces difficultés, la Fédération sénégalaise de football a appelé la CAF et les organisateurs locaux à garantir l’équité, la transparence et le respect des standards attendus à l’occasion d’une finale de Coupe d’Afrique. Dans son communiqué, l’instance a insisté sur le besoin de conditions justes pour les équipes finalistes, soulignant que ces principes sont indispensables à une fête du football africain digne de ce nom.

Alors que la tension monte à quelques heures du coup d’envoi, l’ensemble du continent est suspendu à cette rencontre entre deux nations au riche héritage footballistique. Pour le Sénégal, outre l’enjeu sportif évident, il s’agit de surmonter ces obstacles organisationnels pour rester concentré sur l’objectif ultime : décrocher un second sacre continental.

Dans les gradins, dans les foyers et sur les réseaux sociaux, les supporters des Lions attendent désormais que les derniers ajustements soient réalisés afin que la grande fête du football africain puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles.