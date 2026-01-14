CAN 2025 : le Sénégal élimine l'Égypte et rejoint la finale grâce à Sadio Mané

Ce mercredi 14 janvier 2026, les Lions de la Teranga ont disposé des Pharaons sur le score de 1-0 au Grand Stade Ibn Batouta de Tanger, lors de la première demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Sadio Mané a inscrit l’unique but de la rencontre à la 78e minute, offrant au Sénégal une place en finale du tournoi continental. Cette victoire permet aux coéquipiers d’Édouard Mendy de poursuivre leur parcours remarquable dans cette compétition, où ils restent invaincus depuis le début. L’enjeu était d’autant plus important que les deux nations se retrouvaient pour la première fois en demi-finale depuis leur confrontation mémorable lors de la finale de 2021.

Le football africain a vibré ce mercredi soir à Tanger, où deux des plus grandes sélections du continent se sont livrées une bataille tactique intense. Dans une atmosphère électrique, avec des milliers de supporters sénégalais et égyptiens venus en nombre colorer les tribunes de vert et de rouge, les Lions ont su faire preuve de patience et d’efficacité pour décrocher leur billet pour la grande finale de dimanche prochain. Cette qualification confirme la solidité d’un groupe qui n’a concédé qu’un seul but depuis l’entame de la compétition, démontrant une organisation défensive remarquable orchestrée par le sélectionneur Pape Thiaw.

Sadio Mané décisif pour le Sénégal face à une Égypte impuissante

La première période s’est achevée sur un score vierge, les deux formations se neutralisant mutuellement dans un engagement physique constant. Le Sénégal a rapidement pris le contrôle du ballon, affichant une possession de 63% sur l’ensemble de la rencontre, mais sans parvenir à concrétiser sa domination territoriale avant la pause. Les hommes de Pape Thiaw ont multiplié les tentatives, totalisant douze frappes contre huit pour leurs adversaires, sans toutefois trouver la faille face à Mohamed El Shenawy. La rencontre a également été marquée par la sortie prématurée de Kalidou Koulibaly, contraint de céder sa place à Mamadou Sarr dès la 23e minute en raison d’une blessure. Ce coup dur aurait pu fragiliser l’arrière-garde sénégalaise, mais le jeune défenseur a su s’intégrer parfaitement au dispositif mis en place.

Le verrou égyptien a finalement cédé à douze minutes du terme, sur une action collective parfaitement exécutée. Lamine Camara, entré en jeu à la mi-temps, a déclenché une frappe depuis l’extérieur de la surface qui a été contrée par la défense adverse. Le ballon est revenu dans les pieds de Sadio Mané, positionné aux abords de la surface de réparation sur le côté gauche. Le capitaine des Lions n’a pas hésité une seconde, décochant un tir puissant à ras de terre qui a surpris El Shenawy et terminé sa course au fond des filets. Cette réalisation porte à onze le nombre de contributions décisives de l’ancien joueur de Liverpool lors des dix dernières éditions de la CAN, faisant de lui le joueur le plus influent de la compétition sur cette période aux côtés de son ancien coéquipier Mohamed Salah.

Une rivalité historique entre Lions et Pharaons en Coupe d’Afrique

Ces deux géants du football continental entretiennent une rivalité qui remonte à plusieurs décennies, leur première confrontation officielle datant du 7 mars 1986 lors d’une phase de groupes disputée au Caire. Sur l’ensemble de leurs seize rencontres, les Pharaons conservent un léger avantage avec huit succès contre six pour les Lions, auxquels s’ajoutent deux matchs nuls. Cependant, les affrontements récents tournent nettement en faveur de la sélection sénégalaise. Lors de la finale de l’édition 2021 organisée au Cameroun, les coéquipiers de Mané avaient décroché le premier titre continental de leur histoire en s’imposant aux tirs au but après un match sans but dans le temps réglementaire. Quelques semaines plus tard, en mars 2022, les deux équipes s’étaient à nouveau retrouvées lors des barrages qualificatifs pour la Coupe du monde au Qatar, avec une nouvelle victoire sénégalaise aux penalties après deux confrontations acharnées entre le Caire et Diamniadio.

Les Pharaons, qui comptent sept sacres continentaux à leur palmarès, n’ont plus soulevé le trophée depuis 2010 et espéraient mettre fin à cette longue disette au Maroc. Mohamed Salah, auteur de quatre réalisations depuis le début du tournoi, n’a pas réussi à peser sur cette demi-finale comme il l’avait fait lors des tours précédents, notamment face à la Côte d’Ivoire en quart de finale où son équipe s’était imposée 3-2 dans un match spectaculaire. Le capitaine égyptien, qui court toujours après un premier sacre continental malgré ses nombreuses distinctions individuelles, a semblé muselé par le bloc compact mis en place par les Sénégalais. Les statistiques témoignent de la domination des Lions : seulement deux tirs cadrés pour les Égyptiens, dont le premier n’est intervenu qu’en toute fin de rencontre.

Les Lions de la Teranga attendront désormais de connaître leur adversaire pour la finale prévue dimanche prochain. Le vainqueur de la seconde demi-finale opposant le Nigeria au Maroc, pays hôte de cette 35e édition, les rejoindra pour l’ultime rendez-vous de la compétition. Fort de son parcours maîtrisé avec cinq victoires et un seul match nul face à la RD Congo en phase de groupes, le Sénégal se présente comme l’un des grands favoris pour décrocher une deuxième étoile continentale consécutive, un exploit que seuls quelques pays africains ont réalisé dans l’histoire de la CAN.