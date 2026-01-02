CAN 2025 : l’équipe type de la phase de groupes dévoilée (4 joueurs du Maghreb)

La phase de groupes de la CAN 2025 au Maroc a été riche en spectacle, avec de nombreux matchs offrant des buts et des actions spectaculaires. Le Nigéria s’est imposé comme la meilleure attaque, tandis que le Sénégal et l’Algérie ont démontré une grande efficacité offensive. Plusieurs joueurs ont marqué les esprits par leur capacité à inscrire des buts décisifs ou à dynamiser le jeu de leur équipe, des performances qui ont servi de référence pour désigner les meilleurs joueurs de cette première étape du tournoi.

Les Maghrébins au cœur de l’équipe type de la CAF

La Confédération Africaine de Football a sélectionné onze joueurs pour former l’équipe type de la phase de groupes, dont quatre Maghrébins. En défense, Noussair Mazraoui (Maroc) et Ali Abdi (Tunisie) se sont distingués par leur solidité et leur capacité à relancer le jeu. Brahim Díaz (Maroc) a brillé au milieu par son influence offensive, tandis que Riyad Mahrez (Algérie) a illuminé l’attaque par sa créativité et son sens du but. Ces joueurs ont été déterminants dans les performances de leurs équipes.

Le rôle décisif des joueurs dans la phase de groupes

La phase de groupes a également révélé de nombreux buteurs influents. Parmi eux, Mahrez et Díaz figurent en tête des réalisations pour les Maghrébins, renforçant la présence nord-africaine dans le tournoi. D’autres joueurs comme Sadio Mané (Sénégal) et Amad Diallo (Côte d’Ivoire) ont marqué des buts importants, montrant l’étendue des talents offensifs africains et leur rôle crucial dans les résultats des équipes.

Publicité

Perspectives pour la phase à élimination directe

Cette équipe type offre un aperçu des forces et des joueurs clés avant les matchs à élimination directe. Chaque équipe devra s’appuyer sur ses talents offensifs et défensifs pour avancer, et les performances de ces joueurs seront déterminantes pour franchir les étapes du tournoi et viser le titre.

Équipe type de la phase de groupes – CAN 2025 :

Gardien :

Mohamed El-Shenawy (Égypte)

Défense :

Noussair Mazraoui (Maroc)

Edmond Tapsoba (Burkina Faso)

Axel Tuanzebe (RD Congo)

Ali Abdi (Tunisie)

Milieu de terrain :

Ademola Lookman (Nigéria)

Brahim Díaz (Maroc)

Carlos Baleba (Cameroun)

Attaque :