La qualification du Cameroun pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 intervient après une période marquée par des décisions institutionnelles discutées et un climat interne tendu. À l’issue des huitièmes de finale, le parcours sportif des Lions indomptables place de nouveau au centre de l’actualité le rôle de la Fédération camerounaise de football et de son président, Samuel Eto’o.

Des décisions fédérales au cœur des débats avant le tournoi

À l’approche de la CAN 2025, la gestion de l’équipe nationale a été marquée par plusieurs choix qui ont suscité des réactions contrastées. Changements dans l’encadrement technique, désaccords institutionnels et communication conflictuelle ont alimenté les interrogations sur la stabilité de la sélection camerounaise.

Ces décisions, prises sous la présidence de Samuel Eto’o, ont été perçues comme risquées par une partie des observateurs, notamment en raison de leur proximité avec le début de la compétition. Elles ont contribué à installer un climat d’incertitude autour de la préparation sportive, sans toutefois remettre en cause la participation du Cameroun au tournoi.

Une qualification acquise sur le terrain malgré un contexte tendu

Sur le plan sportif, le Cameroun a validé son billet pour les quarts de finale en remportant son match de huitième de finale face à l’Afrique du Sud. Cette victoire permet aux Lions indomptables de poursuivre leur parcours dans la compétition, indépendamment des débats ayant précédé le tournoi.

La qualification repose sur les performances réalisées sur le terrain par les joueurs et le staff en place lors de la phase à élimination directe. Elle ne permet pas, à ce stade, d’établir un lien direct entre les résultats sportifs et les choix institutionnels opérés en amont, mais elle confirme la présence du Cameroun parmi les huit équipes encore en lice à la CAN 2025.

La suite de la compétition apportera de nouveaux éléments pour apprécier l’ensemble du parcours camerounais, tant sur le plan sportif qu’organisationnel.